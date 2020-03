Στα 20 δισ. δολάρια υπολογίζεται η ζημιά που έκανε ο κορωνοϊός στο Χόλιγουντ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Εως και 20 δισ. δολάρια ζημιά υπολογίζεται ότι θα γράψουν τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ εξαιτίας της πανδημίας.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανακοινωθεί το λουκέτο στις κινηματογραφικές αίθουσες σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες, το box office βυθίστηκε σε επίπεδα Σεπτεμβρίου 2001 με εισπράξεις που μόλις έφτασαν τα 56 εκατ. δολάρια. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακα που ακολούθησαν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, το box office είχε καταγράψει μεγαλύτερες εισπράξεις, 66,3 εκατ. δολ. και 59,7 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Οσοι πήγαν να δουν ταινίες αψηφώντας τις οδηγίες των επιδημιολόγων και των λοιμωξιολόγων υποχρεώθηκαν να καθίσουν δύο και τρεις θέσεις μακριά ο ένας από τον άλλον, ενώ κάποιες αίθουσες ήταν ήδη κλειστές προλαβαίνοντας τις οδηγίες δημάρχων και κυβερνητών που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ζημιά που έχουν ήδη υποστεί τα στούντιο από τις κλειστές αίθουσες, την αναβολή στις πρεμιέρες και τον υποχρεωτικό τερματισμό των γυρισμάτων που βρίσκονταν σε εξέλιξη αυτές τις μέρες υπολογίζεται στα 7 δισ. δολάρια, ενώ αν η παύση εργασιών διαρκέσει έως τον Μάιο, τότε η ζημιά θα έχει ανέλθει στα 17 δισ. δολάρια συνολικά. Αν αυτή η κατάσταση συνεχισθεί και στο πρώτο μέρος του καλοκαιριού, η ζημιά θα υπερβεί τα 20 δισ. δολάρια.

Αποσύρθηκαν

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναβολή της πρεμιέρας του καινούργιου Τζέιμς Μποντ, «No time to die» για τον Νοέμβριο, γεγονός που υπολογίζεται ότι κόστισε στην παραγωγό εταιρία 30-50 εκατ. δολάρια από τη διαφήμιση που αποσύρθηκε τελευταία στιγμή. Το θρίλερ «Ενα ήσυχο μέρος ΙΙ» αναβλήθηκε κι αυτό λίγο πριν από την πρεμιέρα που είχε προγραμματισθεί για μεθαύριο Πέμπτη. Αυτό κόστισε στο στούντιο παραγωγής περί τα 30 εκατ. δολάρια, ενώ η απόφαση για την αναβολή πάρθηκε σε λιγότερο από ένα 24ωρο, καθώς την περασμένη Τετάρτη όλα κυλούσαν σύμφωνα με το πρόγραμμα για την προώθηση της ταινίας και την επόμενη μέρα τα πάντα πάγωσαν. Ακόμα μια ταινία που η τύχη της… αγνοείται είναι η «Mulan» της Ντίσνεϊ. Στις 12 Μαρτίου έγινε η επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο αλλά το ίδιο βράδυ ήρθε η ειδοποίηση που όλοι οι συντελεστές της ταινίας περίμεναν.

Η Ντίσνεϊ σταμάτησε το ευρωπαϊκό press tour πριν καν ξεκινήσει και η προώθηση της ταινίας, που ο προϋπολογισμός της φτάνει τα 200 εκατ. δολάρια, έμεινε στον αέρα. Αλλωστε την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει αποκλεισμό στις πτήσεις που έρχονταν από την Ευρώπη. Είναι δεδομένο πάντως ότι ακόμη κι αν προλάβαιναν αυτές οι ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες, οι απώλειες των εισπράξεων θα ήταν καταλυτικές και σύμφωνα με το Hollywood Reporter θα έφταναν ίσως μέχρι το 30%.

Ζημιές υπέστησαν τα στούντιο και από το πάγωμα των γυρισμάτων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η Ντίσνεϊ έκλεισε, προσωρινά, το πλατό για την ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» που γυριζόταν στην Αυστραλία, καθώς και τα γυρίσματα της «Μικρής γοργόνας» που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο. Αυτό λέγεται ότι κοστίζει στην Ντίσνεϊ 300.000-350.000 δολάρια τη μέρα. Η Warner σταμάτησε την προετοιμασία της ταινίας για τον Ελβις που θα γυριζόταν στην Αυστραλία όταν ο Τομ Χανκς βρέθηκε θετικός στον COVID-19, ενώ πάγο έριξε και στα γυρίσματα του «Batman» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Η παραγωγή είχε στρατοπεδεύσει στο Λονδίνο από τον Ιανουάριο και ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Λίβερπουλ για τη συνέχεια των γυρισμάτων.

Παράλληλα, η ζημιά στις θεατρικές επιχειρήσεις του Μπρόντγουεϊ υπολογίζεται στα 100 εκατ. δολάρια και κανείς δεν ξέρει αν ηθοποιοί, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό θα συνεχίσουν να πληρώνονται με κλειστά θέατρα.

Με δεδομένο ότι ο χώρος της ψυχαγωγίας μεταγγίζει στις τοπικές οικονομίες των ΗΠΑ περί τα 49 δισ. δολάρια το χρόνο και συντηρεί 2,1 εκατ. θέσεις εργασίας, απαιτούνται άμεσα και πολυσύνθετα μέτρα στήριξης από την αμερικανική κυβέρνηση. Διαφορετικά θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μεγάλες αναταράξεις όταν «λήξει ο συναγερμός».

