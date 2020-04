Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Βραβευμένοι σκηνοθέτες δημιούργησαν ταινίες καραντίνας

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο κανάλι του στο YouTube, το πρότζεκτ «Χώροι #2», με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Πολυβραβευμένοι σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο δημιούργησαν την δική τους ολιγόλεπτη ταινία, εμπνευσμένη ελεύθερα από το βιβλίο «Χορείες χώρων» του Ζωρζ Περέκ και τις ημέρες της καραντίνας.

Επτά μικρού μήκους ταινίες. Επτά σπουδαίοι σκηνοθέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Μία εικόνα της καραντίνας που ισοπεδώνει τα σύνορα.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο πρότζεκτ «Χώροι #2» είναι οι:Spotting Fig trees του Ταρίκ Ακτάς, These Days του Ματέο Μπεντέσκι, cnfnmnt e/scp(i)sm του Ντενί Κοτέ, Άτιτλο της Ρέιτσελ Λι Τζόουνς, A Fable (O Fabula) του Ράντου Ζούντε, Be Absolute for Death του Τζον Κ. Λιντς και Visit του Τζιά Τζανκ-κε.

Μπορείτε να δείτε το «Χώροι #2» εδώ:

Εκεί θα βρείτε και το πρότζεκτ «Χώροι #1» με μικρού μήκους ταινίες οκτώ αγαπημένων Ελλήνων σκηνοθετών

Σύντομα θα ακολουθήσει και το «Χώροι #3» με τη συμμετοχή και άλλων σπουδαίων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο (ανάμεσά τους οι Άλμπερτ Σέρα, Γιούνγκ Τσανγκ, Βίκτορ Μορένο κ.ά).