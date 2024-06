Swiss Precision, Global Luxury

Με σταθερή δέσμευση στην αριστεία και την ελβετική ακρίβεια, η MdeP ειδικεύεται στην προσφορά πολυτελών ακινήτων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της μαγευτικής Αθηναϊκής Ριβιέρας, του συγκροτήματος φιλοξενιάς Costa Navarino, των ειδυλλιακών ιδιοκτησιών του ομίλου One & Only στην Κέα και των ήρεμων τοπίων της Ελβετίας.

Ανάμεσα στα ελβετικά ακίνητα ξεχωρίζει το Chalet l’Arole, ένα χειμερινό καταφύγιο που στο παρελθόν σχετιζόταν με τον Οίκο Chanel. «Στην MdeP Real Estate, είμαστε αφοσιωμένοι στην υπέρβαση των προσδοκιών της απαιτητικής πελατείας μας», δηλώνει ο Marc de Peuter, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MdeP Real Estate. «Το επιμελημένο χαρτοφυλάκιό μας προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα ακίνητο μοναδικής πολυτέλειας, είτε πρόκειται για την ζωντανή Αθηναϊκή Ριβιέρα, τις ήρεμες Ελβετικές Άλπεις, είτε τα ειδυλλιακά ελληνικά νησιά.»

Το χαρτοφυλάκιο της MdeP περιλαμβάνει ακίνητα σε μερικούς από τους πιο περιζήτητους προορισμούς παγκοσμίως:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Mytilineos αλλάζει όνομα και γίνεται «Metlen»

Αθηναϊκή Ριβιέρα – Η αφοσίωση της MdeP στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να διαμορφώσει την αναγέννηση της περιοχής, προσφέροντας στους απαιτητικούς επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτήν. Η ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην πολυτελή διαβίωση και τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας ένα όμορφο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον για την περιοχή.

One & Only Κέα – Έτοιμο να ανοίξει αυτό το καλοκαίρι, αυτό το νέο πολυτελές θέρετρο, που βρίσκεται μόλις 30 λεπτά με το σκάφος από την Αθήνα στη δυτική ακτή του νησιού, περιλαμβάνει 60 εκτάρια γης. Με θέα σε έναν απομονωμένο κόλπο, οι ιδιωτικές κατοικίες One & Only μπορούν να προσαρμοστούν με την έγκριση του αναπτυξιακού φορέα και πωλούνται ως ελεύθερες ιδιοκτησίες χωρίς περιορισμούς χρήσης. Οι ιδιοκτήτες έχουν επίσης την επιλογή να συμπεριλάβουν την ιδιοκτησία τους στην πισίνα ενοικίασης για να λάβουν ένα μέρος του εισοδήματος από την ενοικίαση.

Κατοικίες Costa Navarino – Στην καταπράσινη Μεσσηνία οι πολυτελείς βίλες του συγκροτήματος Costa Navarino είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με το μοναδικό τοπίο. Οι επιλογές off plan, πλήρως προσαρμόσιμες ή έτοιμες προς χρήση είναι διαθέσιμες στις τρεις διαφορετικές «Γειτονιές» Sea Dunes, Olive Grove και Valley Greens του συγκροτήματος.

Ελβετία – Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει να επιδείξει διαχρονική κομψότητα και εκπληκτική αλπική θέα, παρουσιάζοντας το Chalet l’ Arole, το ιστορικό χειμερινό καταφύγιο που συνδέεται στενά με τον Οίκο Chanel.

Σχετικά με τον Marc de Peuter

Ο Marc de Peuter, ιδρυτής της MdeP, είναι παθιασμένος με τη δημιουργία μιας εμπειρίας που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους. Η πίστη του στη συνεργασία και την οικοδόμηση γνήσιων συνδέσεων υπερβαίνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές, προωθώντας μια προσέγγιση που εξασφαλίζει μια χωρίς άγχος θετική εμπειρία για κάθε πελάτη.