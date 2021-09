Πώς θα επιλέξω Πανεπιστήμιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μία εποχή στην οποία οι προκλήσεις είναι πολλές ,δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κάποιος και να επιλέξει σωστά. Όταν ένας νέος αποφασίζει να επιλέξει σχολή και Πανεπιστήμιο, εκτός των Ελληνικών Δημόσιων πανεπιστημίων, θα πρέπει να τεθούν κάποια κριτήρια.

Αν ξεκινήσουμε με την επιλογή του Πανεπιστημίου, είναι ωφέλιμο να εξετάζεται αν αυτό έχει ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και φυσικά αν επικεντρώνεται έντονα στην ακαδημαϊκή έρευνα και αριστεία, την παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προγραμμάτων και ενεργού έρευνας, την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ελεύθερης σκέψης, στοιχεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου.

Στην αναζήτηση λοιπόν αυτή, είναι χρήσιμο να ερευνάται ποια είναι η αποστολή του Πανεπιστημίου, ποιο είναι το κύριο στοιχείο της κουλτούρας του, ποιοι είναι αυτοί που το εκπροσωπούν καθώς και ποια τα κύρια οφέλη. Ο στόχος λοιπόν ενός καλού Πανεπιστημίου είναι η παροχή μαθησιακών ευκαιριών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους διαφόρους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και των τεχνών, καθώς και μια συστηματική συμβολή στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, να εστιάζει στην προσωπικότητα, να αναλύει τις δεξιότητες και ξεχωριστές ικανότητες κάθε φοιτητή και να τις αναδεικνύει. Να διαθέτει ένα πλήθος έμπειρων επαγγελματιών εξειδικευμένων στην εκπαίδευση ,που βρίσκονται ανελλιπώς στη διάθεση του και να υποστηρίζεται από το πρώτο βήμα έναρξης της φοίτησης μέχρι και το τελευταίο της αποφοίτησης του.

Τα Πανεπιστήμια με υψηλά standard και διακρίσεις στις διεθνείς και Ευρωπαϊκές κλίμακες αξιολόγησης U-Multirank (στις πρώτες θέσεις ), όπως και η αναγνώριση τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος αποτελεί το θεσμικό όργανο στην Ελλάδα, το CQAA στην Κύπρο , το DIPLOMA SUPLEMENT LABEL της Ευρώπης για την κατοχύρωση των Ετικετών ECTS είναι αυτά που παρέχουν αναγνωρισμένα προσόντα, τα οποία ανοίγουν το δρόμο στην επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ένα Πανεπιστήμιο που διαθέτει τα παραπάνω είναι το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου που εκπροσωπείτε αποκλειστικά στην Ελλάδα για την προώθηση των εξ αποστάσεως και δια ζώσης προγραμμάτων σπουδών του από την UCERT μέλος του ομίλου D GROUP και παρέχει σειρά σχεδίων υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας στους φοιτητές του, ενώ παράλληλα προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τους εξ Ελλάδος φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας στην πρόσοψη ενός εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού πολυχώρου Ακαδημίας 98-100 στην πλατεία Κάνιγγος , βρίσκεται το κέντρο εγγραφών του ομίλου όπου οι εκπαιδευτικοί του σύμβουλοι παρέχουν ενημέρωση και εξυπηρετούν τους φοιτητές. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι πρόθυμοι να ασχοληθούν με την επιλογή σπουδών παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και επιλύοντας κάθε απορία τόσο του ίδιου του σπουδαστή όσο και της οικογένειας του. Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick έχει εξαιρετική παρουσία στην Ελλάδα αφού 2400 φοιτητές επιλέξαν ένα από τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του και έχουν διαρκή υποστήριξη από τον Όμιλο D – Group και τα συνεργαζόμενα κέντρα του σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick, που είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., έχει α με ιστορία πέραν των 50 χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας πρωτοστατεί στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση της Κύπρου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και μπορούν να στηρίξουν τον απόφοιτο στη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σήμερα, λειτουργούν πέντε Σχολές και προσφέρονται πέραν των 80 πλήρως αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε τομείς αιχμής, όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική, νομική, μηχανική, και ναυτιλία. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει επίσης αναπτύξει ένα σύγχρονο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την προσφορά ποιοτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη στα οποία έχει απονεμηθεί το E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities – EADTU, μια διάκριση που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

το Πανεπιστήμιο Frederick σημείωσε ακόμη ψηλότερες επιδόσεις με βάση τα φετινά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 9 κατηγορίες, ενώ κατατάχθηκε Νο 201 ανάμεσα σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη στην οποία τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ισότιμο προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του απολαμβάνουν πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Εξίσου σημαντική είναι και η επαγγελματική κατοχύρωση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια αιχμής σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, πολλά από τα οποία διαπρέπουν διεθνώς.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει εξ ολοκλήρου ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των διάφορων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, με άρτια εξοπλισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων και χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κεντρικός πυλώνας της σταθερά επιτυχημένης πορείας του Πανεπιστημίου είναι η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να πραγματώσουν τα όνειρά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος στα τηλ: 2107101410 & 6980568536 ή να συμπληρώσει τη φόρμα ενδιαφέροντος στη σελίδα μας : ucert . frederickuniversity . gr

