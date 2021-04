Νέο κατάστημα OK The Grocery Store στην Θεσσαλονίκη

Newsroom eleftherostypos.gr

Η πανελλαδική ανάπτυξη του δικτύου OK! Anytime Markets συνεχίζεται, με το Νέο Κατάστημα OK! The Grocery Store να ανοίγει στις 14 Απριλίου στη Θες/κη, επί της οδού Νυμφαίου 32-34.

Πρόκειται για το 5ο κατάστημα που λειτουργεί με το brand name OK! Grocery Super Market & Deli, που σχεδίασε και ανέπτυξε η Ok! Anytime Markets και αποτελεί μια καινούρια πρόταση, η οποία σαν στόχο έχει την ανάπτυξη με Franchise, μέσω της μετατροπής υφιστάμενων, ανεξάρτητων καταστημάτων 200-400 τμ σε OK! The Grocery Store.

Το νέο concept συνδυάζει την σύγχρονη αισθητική με τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού παντοπωλείου.

Οι επισκέπτες θα βρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που θα καλύψει τόσο τις καθημερινές όσο και τις πιο ειδικές ανάγκες τους με επιλογές σε premium και deli προϊόντα, πάντα στις καλύτερες τιμές!

