Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας: Ποιες αλλαγές ζητά στη φορολόγηση του διαδικτυακού τζόγου

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ ([email protected])

Τα κακώς κείμενα της νομοθεσίας για τα παίγνια, και ειδικά τη φορολόγησή τους, επιδιώκει να διορθώσει η υπό σύσταση Ενωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας με επιστολή της προς την κυβέρνηση.

Η επί θύραις Ενωση, στην οποία συμμετέχουν η Kaizen Gaming International Ltd /Stoiximan, η Lucky Stream/bet365, η Logflex Ltd, η Winmasters, η Sportingbet, η Bwin, η Interwetten Gaming Ltd/interwetten.gr, η Rebels Gaming Ltd και η Love2celebrate Ltd/NetBet, στο κείμενό της προς του συναρμόδιους φορείς, Χρήστο Σταϊκούρα υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Γεραπετρίτη υπουργό Επικρατείας, Απόστολο Βεσυρόπουλο υφυπουργό Οικονομικών και Γεώργιο Πιτσιλή, διοικητή ΑΑΔΕ, ζητά τροποποιήσεις/διευκρινίσεις σε άρθρο μέσω του οποίου διαφοροποιήθηκε η κλίμακα της φορολόγησης των κερδών των νικητών στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, προκειμένου να υφίσταται ο απαιτούμενος προσδιορισμός εννοιών όπως: δελτίο, παικτική συνεδρία και μικτό κέρδος (GGR) παιχνιδιού.

Οπως υπογραμμίζει η Ενωση, ο ορισμός της έννοιας του «δελτίου» κρίνεται απολύτως απαραίτητος και αναγκαίος «προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και προσαρμογές των πληροφοριακών μας συστημάτων, δεδομένου ότι στο διαδικτυακό στοίχημα το δελτίο αντιστοιχεί στην κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη, το αποτέλεσμα της οποίας δεν συνδέεται με άλλη στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη».

Παρόλα αυτά, στο διαδικτυακό στοίχημα ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να στοιχηματίσει σε συστήματα και συνδυασμό στοιχημάτων, τα οποία αποτελούν διαφορετικά «δελτία», αφού του δίνουν τη δυνατότητα να στοιχηματίσει σε ένα πλήθος (και όχι μεμονωμένα) στοιχηματικών προβλέψεων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν συνδέεται μεταξύ τους».

Για λόγους πληρότητας σημειώνεται ότι ως δελτίο οφείλει να ορίζεται κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη, το αποτέλεσμα της οποίας δεν σχετίζεται ή συνδέεται με το αποτέλεσμα άλλης στοιχηματικής πρόβλεψής του.

Παράλληλα, ζητείται ως παικτική συνεδρία να ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας είκοσι τεσσάρων ωρών, η οποία αρχίζει παγίως και πάντοτε στις επτά το πρωί ώρα Ελλάδος ακριβώς και ολοκληρώνεται αυτομάτως την επομένη ημερολογιακή ημέρα.

Δεδομένου ότι οι πάροχοι τυχερών παιγνίων προβαίνουν σε προσφορές πιστότητας (πχ. bonus, free bets κ.λπ.), οι οποίες βαρύνουν οικονομικά τον πάροχο και δεν αποτελούν επ’ ουδενί χρηματικές εισροές από τον παίκτη αλλά έξοδο για τον πάροχο, κρίνεται απόλυτα σκόπιμη η διευκρίνιση -για λόγους ασφάλειας δικαίου- ότι η συμμετοχή στα παίγνια που δεν προέρχεται από χρήματα που έχει καταθέσει ο παίκτης αλλά από προσφορές πιστότητας δεν συνυπολογίζεται στο GGR ως συμμετοχές παίκτη (wagers).

«Ως εκ τούτου -υποστηρίζει η Ενωση- και δεδομένου ότι η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών νικητών επιβαρύνει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αφού θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστική τεχνική προσαρμογή των πληροφοριακών μας συστημάτων, κρίνουμε αναγκαίο η έναρξη ισχύος τής εν λόγω διάταξης να οριστεί την 01/07 και εντεύθεν».