Dogecoin: Το κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε ως…πλάκα και εκτοξεύτηκε χάρη στα tweets του Έλον Μασκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η τιμή του κρυπτονομίσματος «Dogecoin» γνωρίζει νέα άνοδο μετά από την προώθηση του νομίσματος στο Twitter από τον Έλον Μασκ.

Το συγκεκριμένο νόμισμα, που έχει για σύμβολο έναν…σκύλο, ξεκίνησε ως αστείο γύρω στο 2013, μετατρεπόμενο σταδιακά σε μόδα και εν τέλει σε ένα καθ’ όλα σεβαστό και ανταγωνιστικό κρυπτονόμισμα, με την τιμή του να αυξάνεται κατά 1.250% από τις αρχές του έτους και την χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα περίπου 10 δις δολάρια.

Σε σχέση με χθες, η αξία του έχει ανέβει κατά 20%, μετά από μια ήδη μεγάλη αύξηση που κατέγραψε στο διάστημα των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Για την αύξηση της αξίας του ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η προβολή που απολαμβάνει από διασημότητες, ακόμη και απ’ το χώρο της…μουσικής, όπως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Kiss», Τζιν Σίμονς, και ο ράπερ Snoop Dogg, ο οποίος αστειεύτηκε πως θα αλλάξει το παρωνύμιό του από «Dogg» σε «Doge» εξαιτίας του νομίσματος.

Παραπάνω από τους δύο αυτούς celebrities, καθοριστικό ρόλο στη δημοφιλία του κρυπτονομίσματος φαίνεται πως διαδραματίζει η υποστήριξη που δείχνει τελευταία στο νόμισμα ο πλουσιότερος άνδρας του κόσμου για το 2020, Έλον Μασκ.

Ο Μασκ έχει προβεί τον τελευταίο καιρό σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter όπου μεταξύ αστείου και σοβαρού διακηρύττει πως το Dogecoin αποτελεί το «νόμισμα του μέλλοντος» που θα υιοθετηθεί παγκοσμίως.

Με αφορμή τα tweets του Σίμονς και του Snoop Dogg, μάλιστα, ο Μασκ ανέβασε στο Twitter μια χιουμοριστική απεικόνιση της υποστήριξης των 3 ανδρών στο Dogecoin:

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021