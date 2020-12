Public: Χιλιάδες πρωτότυπα δώρα για τα Χριστούγεννα με ένα κλικ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η αναμονή φέρνει στο μυαλό όμορφες εικόνες παρέα με αγαπημένα πρόσωπα και όμορφα δώρα που θα συνοδεύσουν τις ημέρες των γιορτών. Και αυτές τις ημέρες χαράς, το Public.gr παραμένει ο απόλυτος προορισμός για online αγορές χριστουγεννιάτικων δώρων, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλες τις συναλλαγές. Επιπλέον, μέσω του Public.gr έχεις πρόσβαση σε ακόμα 2.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, για να συγκρίνεις τιμές και να ανακαλύψεις αυτό ακριβώς που επιθυμείς.

Εάν μάλιστα είσαι γονιός ή/και νονός, το Public σού προσφέρει το απόλυτο δώρο: την e-gift card. Πρόκειται για δωροκάρτα αξίας από 10 έως 500 ευρώ, η οποία προσφέρει στους αγαπημένους σου εκατομμύρια επιλογές μέσα από την πληθώρα προϊόντων που υπάρχουν στα εικονικά ράφια του Public.gr.

Αν έχεις στερέψει από ιδέες, το Public “έντυσε” Virtual Santa τον γνωστό αγαπημένο ηθοποιό Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος έκανε μια βόλτα στο Public της Συγγρού και διάλεξε δώρα για την οικογένεια και τους φίλους του, τα οποία σου προτείνει μέσα από το λογαριασμό του Public στο Facebook, για να παίρνεις ιδέες και, αν βαριέσαι να ψάξεις μέσα στα άπειρα προϊόντα που διαθέτει το Public, να τα “δανειστείς” και να πάρεις… τα ίδια!

Βιβλία, wearables, παιχνίδια, μουσική, DVDs… δώρα για εκείνον και εκείνη, δώρα για τη μαμά και τον μπαμπά, δώρα για φίλους, δώρα συμβολικά. Μην αγχωθείς, είμαστε εδώ για να σου προτείνουμε τα καλύτερα!

Δώρα για βιβλιοφάγους

Τι να διαβάσεις; Τι να δωρίσεις; Επιλέγουμε από την πλούσια συλλογή βιβλίων του public.gr

Ο Αμερικανός συγγραφέας DeLillo στη “Σιωπή” μάς παρασύρει στο σκοτεινό σπήλαιο των φόβων που γεννούν η επιστήμη και η τεχνολογία και ο έλεγχός τους από εξουσίες που ο κοινός άνθρωπος αγνοεί.

Το “Ένας χρόνος και μια μέρα” του Π. Μπρυκνέρ τοποθετεί τον αναγνώστη σ’ έναν κόσμο δυστοπίας και σάτιρας, απεικονίζοντας τη σύγχρονη πραγματικότητα με μοναδικό τρόπο και συνδυάζοντας απολαυστικά την περιπέτεια με τις ανατροπές στη δράση.

Η J.K. Rowling επέστρεψε με νέο παραμύθι, το “The Ickabog“: Ένα μυθικό τέρας, ένα βασίλειο σε κίνδυνο, μια περιπέτεια που θα δοκιμάσει τη γενναιότητα δύο παιδιών. Μια πανέμορφη έκδοση σε σκληρό εξώφυλλο, ιδανική για δώρο, με έγχρωμη εικονογράφηση.

“Η Χιονονιφάδα” του Benji Davies είναι μια πανέμορφη Χριστουγεννιάτικη ιστορία, με υπέροχη εικονογράφηση που αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Νοέλ, και μιας χιονονιφάδας.

Δώρα για τον gadget-άκια

Αγαπημένα gadgets/ wearables θα είναι πάντα το ιδανικό δώρο τεχνολογίας!

Το Activity Tracker Xiaomi Mi Band 5 έχει οθόνη AMOLED 1,1″, 2.5D ενισχυμένο γυαλί που προστατεύει την οθόνη, μπαταρία που προσφέρει 14 ημέρες αυτονομία και είναι αδιάβροχο σε βάθος 50 μέτρων.

Το HUAWEI WATCH GT 2 Pro διαθέτει κομψό και ελαφρύ σχεδιασμό, παρακολούθηση ύπνου και καρδιακού ρυθμού, 100+ λειτουργίες προπόνησης και ακριβή παρακολούθηση GPS.

Το Apple Watch Series 6 διαθέτει ενσωματωμένο GPS, Always-On Retina οθόνη και είναι ανθεκτικό στο νερό έως τα 50 μέτρα. Επιπλέον διαθέτει έναν νέο ταχύτατο διπύρηνο επεξεργαστή, επαναστατικό αισθητήρα και πολλά χρώματα.

Παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους

Γιορτές Χριστουγέννων δίχως παιχνίδια για τα παιδιά είναι αδιανόητες.

Βοήθησε το παιδί σου να αποκτήσει πολύπλευρη προσωπικότητα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα ταλέντα του, με το Εκπαιδευτικό Σκυλάκι. Ιδανικό δώρο για μικρά παιδιά, το σκυλάκι τούς μαθαίνει τις 100 πρώτες λεξούλες, μέρη του σώματος, χρώματα κλπ.

Το Beyblade S4 Burst Rise Hypersphere Starter Packs είναι ιδανικό για παιδιά 8 ετών και άνω. Χάρη στις εξειδικευμένες ιδιότητες απόδοσης, οι σβούρες μπορούν να σκαρφαλώσουν τον κατακόρυφο τοίχο του Beyblade Burst Hypersphere Beystadium, να επιταχύνουν στο χείλος του και να πέσουν πάνω στις αντίπαλες σβούρες.

Και Monopoly και Pac-Man! Στο επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly Arcade Pac–Man οι παίκτες παίζουν Pac-Man και συναγωνίζονται γύρω από το ρετρό ταμπλό για να κερδίσουν πόντους. Το παιχνίδι ξεκινά…

Ιδιαίτερες ιδέες δώρων για μουσικόφιλους

Χάρισε μουσική που αγαπάς σε εκείνους που αγαπάς!

To Power Up Ltd είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ των αγαπημένων Αυστραλών rockers και τώρα μπορείς να το αποκτήσεις σε εντυπωσιακό διάφανο κίτρινο LP. Αποκλειστικά στα Public!

Το νέο, 20ο studio άλμπουμ του μεγάλου τραγουδοποιού Bruce Springsteen, με τίτλο Letter to You, είναι γεγονός. Ιδανικό δώρο για τους κολλητούς σου, αλλά και τους ροκάδες γονείς σου!

Ο αγαπημένος στο ελληνικό κοινό τροβαδούρος Nick Cave, μόνος του με ένα πιάνο, να ερμηνεύει τις πανέμορφες συνθέσεις του με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Το Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace δεν είναι ένα ακόμα άλμπουμ…

DVDs: Το δώρο που ταιριάζει σε όλους!

Μια ακόμα ταινία για τις κρύες χριστουγεννιάτικες ημέρες, πριν ή μετά το γιορτινό τραπέζι;

Ο Κένεθ Μπράνα σκηνοθετεί μια συναρπαστική ιστορία μυστηρίου, βασισμένη στο δημοφιλές μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές. Όσο για το καστ: Τζόνι Ντεπ, Μισέλ Φάιφερ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζούντι Ντεντς…

To Bohemian Rhapsody είναι μια ωδή στους Queen, τη μουσική τους και τον ξεχωριστό τραγουδιστή τους Φρέντι Μέρκιουρι. Αξεπέραστη ερμηνεία από τον Ράμι Μάλεκ σε σκηνοθεσία Μπράιαν Σίνγκερ.

Ποιος είδε και άκουσε τον βρομόστομο, ψυχοπαθή ήρωα της Marvel και δεν τον λάτερεψε; Στο Deadpool 2, ο Ryan Reynolds στο ομώνυμο ρόλο συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να σκοτώνει, να σαρκάζει, να προκαλεί χωρίς έλεος!

Για ακόμα περισσότερες επιλογές δώρων για εσένα και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, κάνε μια βόλτα στα εικονικά ράφια του Public.gr, τον απόλυτο προορισμό και για αυτά τα Χριστούγεννα!