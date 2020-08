Domes resorts και HIP συνεργάζονται για την διαχείριση ξενοδοχειακών θερέτρων

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Domes Resorts, o κορυφαίος όμιλος πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάληψη της διαχείρισης δύο νέων παραθαλάσσιων ξενοδοχειακών θερέτρων, των Grand Hotel στην Κέρκυρα και Zante Beach στη Ζάκυνθο.

Ο όμιλος προχώρησε σε συμφωνία με την HIP, τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών θερέτρων στη νότια Ευρώπη, για την ανάληψη της ευθύνης της ανακαίνισης και της εμπορικής επανατοποθέτησης αυτών των ξενοδοχειακών μονάδων. Οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν μέρος του νεοαποκτηθέντος ελληνικού χαρτοφυλακίου της Blackstone και θα λειτουργήσουν υπό την εμπορική επωνυμία της Domes Resorts.

Με την προσθήκη μίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας φιλική προς οικογένειες στην Κέρκυρα και την ξενοδοχειακή μονάδα στην Ζάκυνθο, η επέκταση των δραστηριοτήτων της Domes Resorts θα ενισχύσει την τουριστική αξία των δύο φημισμένων τουριστικών προορισμών, καθιερώνοντάς τους ως παγκόσμιους προορισμούς πολυτελείας, ενισχύοντας παράλληλα την ηγετική θέση της HIP στη νότια Ευρώπη.

Ο δρ. Γιώργος Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς η συμφωνία αυτή είναι καθοριστική και συνδυάζεται ιδανικά με το πλάνο στρατηγικής επέκτασης που έχουμε για το brand Domes. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία εργαζόμαστε έναν χρόνο, καθώς ήμασταν πάντα της άποψης ότι είναι μείζονος σημασίας φορείς τέτοιου βεληνεκούς να επενδύουν στην Ελλάδα. Πλέον, βρισκόμαστε πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας, να δούμε το εμπορικό σήμα της Domes να επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας».

Ο κ. Alejandro Hernández-Puértolas, CEO and founding partner της HIP, δήλωσε: «Η εν λόγω συμφωνία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για δυναμική επανατοποθέτηση, επένδυση και μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα, βοηθώντας τη χώρα να διατηρήσει τη θέση, που δικαιωματικά κατέχει, ως ένας κορυφαίος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με την Domes Resorts με σκοπό να αναβαθμίσουμε την αξία του Grand Hotel και του Zante Beach Hotel και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον ξενοδοχειακό τομέα στη νότια Ευρώπη».

Σχετικά με την DOMES RESORTS

Η Domes Resorts αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Μέλος του ομίλου Ledra Hotels and Villas, η Domes Resorts επεκτάθηκε ταχύτατα από την ίδρυση της ναυαρχίδας του ομίλου, του ξενοδοχείου Domes of Elounda, προσθέτοντας τρεις επιπλέον διεθνώς αναγνωρισμένες μονάδες σε δύο τοποθεσίες μέσα σε τρία χρόνια.

Στην Κρήτη, η Domes Resorts έχει την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των:

Domes of Elounda, Autograph Collection

Domes Noruz Chania, Autograph Collection

Domes Zeen, A luxury Collection Resort, Chania

Στην Κέρκυρα, η Domes Resorts μισθώνει και εκμεταλλεύεται το:

Domes Miramare, A Luxury Collection Resort, Corfu

Από το 2015, η Domes Resorts έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με τη Marriott International, ενώ συνεχίζει να επενδύει στην ανάδειξη σημαντικών προορισμών με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των:

World Travel Awards – Europe’s Leading Family Resort (2017)

World Travel Awards – Europe’s Leading New Resort (2017)

Marriott International – Elite Global Awards, Best Above Property Sales and Marketing Team of the year (2017)

Marriott International – Elite Global Awards, Best Above Property Yield and Revenue Team of the year (2018)

Σχετικά με την HIP

Η HIP ιδρύθηκε το 2015 από τον Alejandro Hernandez-Puértolas και τον Banco Sabadell και εξαγοράστηκε το 2017 από επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Μετά από αλλεπάλληλες εξαγορές που ακολούθησαν, το χαρτοφυλάκιο της HIP διευρύνθηκε σε 65 ξενοδοχεία, με 19.019 δωμάτια με παρουσία στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Η HIP είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής σε Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, μετά την Pandox και την Covivio. H HIP διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών που διακρίνονται για την δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να ανακαινίζουν και να επανατοποθετούν στην αγορά υποκεφαλαιοποιημένα ξενοδοχεία. Η ομάδα αυτή συνεργάζεται με πλήθος διαχειριστών ξενοδοχείων, όπως Ritz Carlton, Barcelo, AMR Resorts και Melia, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της διαχείρισης των ξενοδοχείων, αλλά και της εμπειρίας των πελατών των ξενοδοχείων. Η HIP ήδη επενδύει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στα ξενοδοχειακά θέρετρα του χαρτοφυλακίου της.

