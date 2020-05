Ερρίκος Ντυνάν: «Μένουμε ασφαλείς – Μένουμε υγιείς» με 50% έκπτωση σε όλα τα check up

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά τη δίμηνη καραντίνα για το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κινείται πλέον με στόχο να αναδειχθεί δίπλα στο «Μένουμε ασφαλείς», και το σύνθημα «Μένουμε υγιείς».

Προς αυτή την κατεύθυνση, όλα τα «πακέτα» ιατρικού check up, υψηλής διαγνωστικής αξίας για άνδρες και γυναίκες, προσφέρονται με έκπτωση 50% έως το τέλος του μήνα. Η κίνηση αυτή έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι δεν μπορούμε να παραμελήσουμε την υγεία μας και να καθυστερήσουμε τις βασικές εξετάσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Ο κορονοϊός μπορεί να υπάρχει, αλλά ο προληπτικός έλεγχος της υγείας παραμένει επίσης προτεραιότητα. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας ενώ έχει επιτύχει την κορυφαία διαπίστευση Joint Commission International (JCI), η οποία αποδεικνύει την απόλυτη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας.

Η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®) που του έχει απονεμηθεί, αποτελεί σύμβολο ποιότητας που αντανακλά τη δέσμευση του οργανισμού να παρέχει την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς του και κατατάσσει το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ανάμεσα στα 600 διαπιστευμένα νοσοκομεία στον κόσμο.

Η διαπίστευση κατά JCI αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους ασθενείς, συνοδούς, επισκέπτες αλλά και εργαζόμενους, για τη δέσμευση του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων που καθιστούν τον ασθενή ως την απόλυτη προτεραιότητα.

Η προσφορά του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει τα εξής «πακέτα» check up:

• Check-up Premium (για άνδρες και γυναίκες)

• Check-up Basic (για άνδρες και γυναίκες)

• Γυναικολογικό Check Up

• Check Up Καπνιστών

• Καρδιολογικό Checkup

• Check Up Αθλητών

• Check Up Οστεοπόρωσης

Για την προσφορά των «πακέτων» ιατρικού check up σε προνομιακή τιμή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοχυρώσουν το ραντεβού τους έως το τέλος Μαΐου.

Για ραντεβού ή πληροφορίες: 210-6972000 (08:00-16:00) / Email: checkup@dunant.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις που περιλαμβάνει κάθε «πακέτο» προληπτικού ελέγχου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν στο https://www.dunant.gr/el/offers/programmata-proliptikou-elegxou/