«Πόρτο Καρράς»: Με πόσα χρήματα πέρασε στα χέρια του Oμίλου Σαββίδη

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

Αίσιο τέλος επήλθε στο «φλερτ» του Ομίλου Σαββίδη με την Τεχνική Ολυμπιακή της οικογένειας Στέγγου για την απόκτηση του «Πόρτο Καρράς».

Ο «γάμος» ακριβός, αφού στα 205 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε τελικά το τίμημα για την πώληση του εμβληματικού resort «Πόρτο Καρράς». Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της Πόρτο Καρράς Α.Ε. δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρία της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Μολονότι τους τελευταίους 2 μήνες φημολογείτο ότι οι δύο πλευρές τα είχαν «σπάσει», ωστόσο η νέα βελτιωμένη πρόταση της Belterra Investments, συμφερόντων του ομογενή επιχειρηματία, επιτάχυνε τις διαδικασίες για την εξαγορά του πολυτελούς συγκροτήματος στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Επισημαίνεται ότι ο Ομιλος Σαββίδη ήδη έχει επενδύσει ξενοδοχειακά στη Χαλκιδική με την απόκτηση της εμβληματικής έκτασης του Παλιουρίου από το ΤΑΙΠΕΔ στο πρώτο «πόδι».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής, μεταξύ της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία T.O. International Holding Ltd και αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία BELTERRA INVESTMENTS Ltd ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρίας «Πόρτο Καρράς Α.Ε. που ανήκουν στην Τ.Ο. International Holding Ltd και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής. Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρία με την επωνυμία BELTERRA INVESTMENTS Ltd για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην εταιρία και τη θυγατρική αυτής T.O. International Holding Ltd για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (εάν είναι ελεύθερα υποχρεώσεων/debt free basis). Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Πόρτο Καρράς Α.Ε. μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 ευρώ, που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας Πόρτο Καρράς Α.Ε., για τις οποίες έχει εγγυηθεί η εταιρία.