Η Ford αναβαθμίζει τα επαγγελματικά της οχήματα με μόντεμ και ασύρματες ενημερώσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Ακολουθώντας τις πρωτοποριακές επιλογές που εφαρμόστηκαν στα επιβατικά της μοντέλα, η Ford προσφέρει τώρα τη συνδεσιμότητα ως στάνταρ χαρακτηριστικό στην πλειοψηφία των επαγγελματικών οχημάτων της, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην ευημερία των πελατών και των επιχειρήσεών τους.

Χάρη στις τεχνολογίες αυτές, οι τελευταίες θα είναι σε θέση τώρα να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μεγιστοποιήσουν το λειτουργικό τους χρόνο, αλλά και να συμβαδίσουν με τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το μόντεμ FordPass Connect εγκαθίσταται τώρα ως στοιχείο του βασικού εξοπλισμού στα επτά βασικά προϊόντα της γκάμας των επαγγελματικών οχημάτων Ford, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα Transit, Transit Custom και Ranger. Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες FordPass Connect προσφέρονται τώρα δωρεάν στην Ευρώπη επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο διαφόρων συστημάτων του οχήματος μέσω της εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα FordPass Pro, προς όφελος της άνεσης και της παραγωγικότητας.

Το FordPass Connect υποστηρίζει επίσης ενημερώσεις λογισμικού over-the-air (OTA) με ασύρματη λήψη νέων χαρακτηριστικών και αναβαθμίσεων που διατηρούν τα οχήματα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Το Guard Mode, ένα νέο σύστημα προστασίας στο οποίο ο πελάτης έχει πρόσβαση μέσω της εφαρμογής FordPass Pro, θα είναι το πρώτο νέο χαρακτηριστικό που θα ενεργοποιείται με ενημέρωση OTA. Αυτό το πρόγραμμα υψηλής προστασίας – το οποίο θα διατίθεται αργότερα μέσα στο 2020 – θα παρακολουθεί τα επαγγελματικά οχήματα σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας τους ιδιοκτήτες για τυχόν προσπάθειες παραβίασης της ασφάλειας.

«Η συνδεσιμότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής μας να προσφέρουμε έξυπνα αυτοκίνητα για έναν έξυπνο κόσμο. Πρόσφατα κατασκευάσαμε το 100.000ό μας συνδεδεμένο επαγγελματικό όχημα, ενώ η πρόβλεψή μας είναι ότι θα ξεπεράσουμε το ένα εκατομμύριο την επόμενη τριετία» δήλωσε ο Mark Harvey, director, Commercial Vehicle Mobility, Ford Ευρώπης. «Οδηγούμε τις εξελίξεις με πληθώρα καινοτόμων, νέων λύσεων συνδεδεμένων οχημάτων, που θα βοηθήσουν στην ευημερία των πελατών μας – ανεξάρτητα πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εκεί έξω, στο δρόμο.»

Τεχνολογία FordPass Connect

Το μόντεμ FordPass Connect συνδέει ασύρματα τα οχήματα της Ford στο διαδίκτυο, ώστε να επωφελούνται από ενημερώσεις OTA και υπηρεσίες συνδεδεμένες με εφαρμογές όπως η FordPass Pro. Επίσης, το μόντεμ FordPass Conncet βοηθά στην ενσωμάτωση με λύσεις τηλεματικής όπως οι Ford Telematics και Data Services.

Αν και μέχρι πρότινος ήταν προαιρετικό σε πολλές σειρές επαγγελματικών οχημάτων Ford, το μόντεμ FordPass Connect τοποθετείται τώρα από το εργοστάσιο ως στάνταρ εξοπλισμός σε όλα τα Transit, Transit Custom, Tourneo Custom, Transit Connect, Tourneo Connect, Fiesta Van και Ranger. Οι πελάτες των εταιρικών στόλων των Transit Courier και Tourneo Courier θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεματικής της Ford τοποθετώντας ένα plug-in μόντεμ.

Η λειτουργία του μόντεμ FordPass Connect προσφέρεται τώρα δωρεάν στους οδηγούς σε όλη την Ευρώπη. Για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας απαραίτητη είναι η εγκατάσταση στο smartphone της εφαρμογής FordPass Pro. Η εφαρμογή που παρουσιάστηκε πέρσι, στόχο έχει να ικανοποιεί τις ανάγκες πελατών που είναι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν αλλά και να ελέγχουν μέχρι πέντε επαγγελματικά οχήματα Ford από την οθόνη ενός τηλεφώνου.

Για κατόχους μεγαλύτερων στόλων, οι Ford Telematics και Ford Data Services προφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση συνδεσιμότητας οχημάτων επί πληρωμή, που τους βοηθά να διαχειρίζονται το λειτουργικό χρόνο και να βελτιώνουν την απόδοση, παρέχοντας πρόσβαση σε δεδομένα των οχημάτων, καθώς και ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης στόλων τρίτων.

Over-the-air ενημερώσεις

Οι τακτικές ενημερώσεις λογισμικού διασφαλίζουν ότι τα συστήματα και εξαρτήματα των οχημάτων συνεχίζουν να λειτουργούν με μέγιστη ασφάλεια και απόδοση.

Τώρα, με τις OTA ενημερώσεις, η Ford μπορεί να προσφέρει αθόρυβα, ομαλά και άμεσα σε κατόχους επαγγελματικών οχημάτων νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε έμπορο ή επίσημο επισκευαστή Ford.

FordPass Pro Guard Mode

Το Guard Mode είναι ένα σύστημα προστασίας υψηλού επιπέδου, στο οποίο οι πελάτες έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής FordPass Pro. Στην πράξη το Guard Mode παρέχει παρακολούθηση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο προειδοποιώντας οδηγούς, ιδιοκτήτες, χρήστες και διαχειριστές μικρών στόλων στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της ασφάλειας των οχημάτων τους.

Μόλις ενεργοποιηθεί – για παράδειγμα μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου – το Guard Mode θα παρακολουθεί πότε κάποιος εισέρχεται στο όχημα, πότε ανοίγει το καπό ή πότε εκκινεί τον κινητήρα αποστέλλοντας εν συνεχεία μία ειδοποίηση στο smartphone του ιδιοκτήτη. Το σύστημα παρέχει επίσης πρόσθετη προστασία από κλοπή ή «κλωνοποίηση» του κλειδιού, προειδοποιώντας εάν κάποιος ξεκλείδωσε ή έθεσε σε λειτουργία το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας κλειδί – μία ενέργεια που δεν θα ενεργοποιούσε ένα συμβατικό συναγερμό.

Το Guard Mode θα διατίθεται από φέτος σε όλη την Ευρώπη σε κατόχους επαγγελματικών οχημάτων που έχουν την εφαρμογή FordPass Pro, ενώ για τους τρέχοντες ιδιοκτήτες, θα είναι το πρώτο νέο χαρακτηριστικό που θα ενεργοποιείται μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού OTA.

Παραγωγικότητα εν κινήσει με SYNC 3 και AppLink

Θέλοντας να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τους επαγγελματίες πελάτες της, η Ford συνεργάζεται με κορυφαίες online υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που αυξάνουν την παραγωγικότητα εν κινήσει. Το σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 3 της Ford με AppLink επιτρέπει στους οδηγούς να συνεργάζονται άνετα και με ασφάλεια με εφαρμογές smartphone χρησιμοποιώντας τη μεγάλη οθόνη αφής του οχήματος και διαισθητικές φωνητικές εντολές.

Πέραν της υποστήριξης των Apple CarPlay και Android Auto, το SYNC 3 με AppLink επιτρέπει στις υποστηριζόμενες για smartphones εφαρμογές να προσφέρουν μία πιο ενοποιημένη εμπειρία στους χρήστες των επαγγελματικών οχημάτων Ford. Το SYNC 3 παρέχει τώρα ασύρματη συνδεσιμότητα για εφαρμογές AppLink, μέσω Bluetooth. Στους υπάρχοντες συνεργάτες της AppLink περιλαμβάνονται δημοφιλείς υπηρεσίες πλοήγησης, όπως οι what3words, Waze και Sygic Truck Navigation. Την ίδια στιγμή, η Cisco Webex βοηθά τους οδηγούς να παραμένουν διασυνδεδεμένοι με συναδέλφους και πελάτες, όπου και να βρίσκονται.

Στην οικογένεια της AppLink προστέθηκε πρόσφατα η εφαρμογή Braintoss, που βοηθά τους οδηγούς να οργανώνουν τις σκέψεις τους εν κινήσει προσφέροντας χαρακτηριστικά όπως μεταγραφή ομιλίας σε κείμενο (speech-to-text) που μπορεί να αποστέλλεται απευθείας στα εισερχόμενα (inbox) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε εφαρμογή διαχείρισης εργασιών (task manager).

Νο.1 παίκτης στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων

Η Ford παραμένει No. 1 μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, με αύξηση μεριδίου αγοράς στο 15% το πρώτο τρίμηνο του 2020.7 Το 2019, η Ford λανσάρισε μία νέα γενιά εξηλεκτρισμένων και συνδεδεμένων Transit και Transit Custom που εξελίχθηκαν με σκοπό την ευημερία των πελατών σε ένα μοντέρνο λειτουργικό περιβάλλον. Η γκάμα του Transit Custom Hybrid – συμπεριλαμβανομένων των Transit Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid – απέσπασε τον τίτλο International Van of the Year 2020.