«Volkswagen MORE for you»: Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης ενός Volkswagen

Η Kosmocar–Volkswagen παρουσιάζει το «Volkswagen MORE for you». Πρόκειται για ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο κάνει την απόκτηση ενός μοντέλου Volkswagen, πιο εύκολη και συμφέρουσα από ποτέ.

Δίνει λύσεις σε κάθε τομέα που απασχολεί τον υποψήφιο αγοραστή και είναι πολύ ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο, έτσι ώστε να ικανοποιεί κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Κάτω από το διακριτικό τίτλο Volkswagen MORE for you, συγκεντρώνονται όλες οι δυνατότητες και τα προνόμια που μπορεί να απολαύσει σήμερα ο υποψήφιος αγοραστής ενός αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε αυτόν που έχει ως προτεραιότητα το οικονομικό όφελος μιας ειδικής προσφοράς ή το bonus από online κράτηση όσο και σε εκείνον που θέλει το αυτοκίνητό του σήμερα, αλλά τον ενδιαφέρει είτε η καθυστέρηση έναρξης της αποπληρωμής του είτε ένα προνομιακό επιτόκιο σε πακέτο ευέλικτης χρηματοδότησης.

Το Volkswagen MORE for you προσφέρει ένα πλήθος προνομίων, που κάποιος μπορεί να λάβει είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα, ανάλογα με το πώς επιθυμεί να αγοράσει το αυτοκίνητο. Ενδεικτικά:

– προνομιακό όφελος απόκτησης έως 3.000 €

– Online Bonus με Online κράτηση αυτοκινήτου

– 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

– 4 χρόνια δωρεάν service

– εξάμηνη δωρεάν ασφάλιση

– προνομιακό επιτόκιο 3,5%

– μηδενική προκαταβολή

– πληρωμή 1ης δόσης μετά από 6 μήνες (ισχύει για παραγγελίες/αγορές μέχρι τις 30/6, κατόπιν το διάστημα αυτό ορίζεται στους 4 μήνες)

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αποκτήσει ένα μοντέλο με χρηματοδότηση της αγοράς του, το Volkswagen MORE for you προσφέρει και εδώ την πιο ευέλικτη λύση. Το πρόγραμμα, που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial Services, προσφέρει τις επιλογές Classic Credit και Auto Credit, που δίνουν προτεραιότητα είτε σε μηδενική προκαταβολή και επιθυμητό χρόνο αποπληρωμής, είτε σε χαμηλότερο επιτόκιο, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, οι επιλογές χρηματοδότησης του Volkswagen MORE for you:

Classic Credit

Ονομαστικό επιτόκιο 4,5%

Προκαταβολή Από 0%

Διάρκεια 12 – 60 μήνες

Ασφάλιση οχήματος Από 6 μήνες

Εργοστασιακή Εγγύηση 4 χρόνια

Service 4 χρόνια

Τελευταία μεγάλη δόση ΟΧΙ

Auto Credit

Ονομαστικό επιτόκιο 3,5%

Προκαταβολή Από 10%

Διάρκεια 48 μήνες

Ασφάλιση οχήματος Από 6 μήνες

Εργοστασιακή Εγγύηση 4 χρόνια

Service 4 χρόνια

Τελευταία μεγάλη δόση ΝΑΙ

Στην τελευταία μεγάλη δόση στο τέλος του προγράμματος Volkswagen MORE for you – Auto Credit, ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές:

· αγορά του οχήματος

· αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης

· επιστροφή του οχήματος σε εγγυημένη τιμή και αγορά νέου

Αν και το νέο πρόγραμμα ισχύει και καλύπτει όλα τα μοντέλα της Volkswagen, εντούτοις λανσάρεται με αφορμή την καμπάνια της μάρκας για τη γκάμα των SUV της, την πιο πλήρη σήμερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, μετά και το λανσάρισμα του ολοκαίνουργιου T-Roc Cabriolet, του πρώτου και μοναδικού cabrio μοντέλου στα compact SUV.

Με κεντρικό μήνυμα «η πόλη μου, οι δρόμοι μου, οι επιλογές μου, οι ορίζοντές μου, το SUV μου», τα SUV της Volkswagen, με το πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, γίνονται πιο προσιτά από ποτέ, με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης και δόση που ξεκινά από μόλις 159€/μήνα.