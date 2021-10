Μάχη …επιστημονικής φαντασίας: Ένα Warthog 1.000 ίππων εναντίον του DeLorean του Marty McFly

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του This vs That, ένας «θρύλος» των video games αντιμετωπίζει ένα «αστέρι» του κινηματογράφου.

Το Warthog, το off-road όχημα από το παιχνίδι της Microsoft “HALO”, είναι η πιο πρόσφατη δημιουργία της ομάδας των Hoonigan.

Το εξόπλισαν με έναν twin-turbo V8 με απόδοση 1.000 ίππων! Φυσικά, δεν είναι «στημένο» για να τρέχει σε αεροδιαδρόμους, κάτι που «μαρτυρούν» τα λάστιχα των 43 ιντσών και η επιθετική τετραδιεύθυνση.

