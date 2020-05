H SEAT γιορτάζει 70 χρόνια από την ίδρυση της

Newsroom eleftherostypos.gr

Πριν από εβδομήντα χρόνια, η SEAT ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Στις 9 Μαΐου 1950 ιδρύθηκε η εταιρεία που έβαλε την Ισπανία στους τροχούς και στην μαζική κινητικότητα. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα, η SEAT αφοσιώθηκε σε μία εις βάθος μεταμόρφωση και επέδειξε σταθερή ικανότητα για επαναδημιουργία. Αυτό το γεμάτο προκλήσεις ταξίδι, έκανε την εταιρεία αυτό που είναι σήμερα. Η μοναδική αυτοβιομηχανία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται οχήματα στην Ισπανία, είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός επενδυτής R&D στη χώρα, αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ και εξάγει το 80% των οχημάτων της. Μια αξιόπιστη εταιρεία, μέλος του Ομίλου Volkswagen, του κορυφαίου group αυτοκινήτων στον κόσμο. Μια εταιρεία που αναπτύσσεται διαρκώς και συνεχίζει να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις κινητικότητας για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων.

Ο SEAT President και Vice-president for Finance and IT, Carsten Isensee επεσήμανε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της 70ετούς ιστορίας της, η SEAT έχει αποδείξει την ικανότητά της να αναδημιουργείται εκ νέου και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που προκύπτουν. Μια μετασχηματιστική δύναμη που έκανε τη SEAT να εξελιχθεί από έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων σε μια σταθερή τεχνολογική και βιομηχανική εταιρεία».

Από την Βαρκελώνη στον κόσμο

H SEAT άνοιξε τις πόρτες του εργοστασίου στη Zona Franca το 1953 με καθημερινή παραγωγή πέντε οχημάτων SEAT 1400. Μετά από 40 χρόνια παραγωγής εμβληματικών μοντέλων στην ιστορία της μάρκας, όπως το SEAT 600 και το SEAT 127, η εταιρεία αποφάσισε να κατασκευάσει ένα νέο, μεγαλύτερο, πιο μοντέρνο εργοστάσιο, μετατοπίζοντας έτσι την παραγωγή από τη Βαρκελώνη στο Martorell από το 1993. Το εργοστάσιο αυτό, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του με μία αρχική επένδυση 244,5 δισεκατομμυρίων πεσέτες (1,47 δις ευρώ), εγκαινιάστηκε με το λανσάρισμα της δεύτερης γενιάς SEAT Ibiza και του νέου τότε SEAT Cordoba, με ημερήσια παραγωγή 1.500 οχημάτων.

Επί του παρόντος, η εταιρεία διαθέτει τρία κέντρα παραγωγής: Βαρκελώνη, El Prat de Llobregat και Martorell, όπου κατασκευάζονται τα Ibiza, Arona και Leon. Επιπλέον, κατασκευάζει το Ateca στην Τσεχική Δημοκρατία, το Tarraco στη Γερμανία, το Alhambra στην Πορτογαλία και το Mii electric, το πρώτο 100% ηλεκτρικό όχημα της SEAT, στη Σλοβακία. Μέχρι σήμερα, έχουν παραχθεί συνολικά περισσότερα από 19 εκατομμύρια οχήματα SEAT.

Από τότε που η SEAT πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγική της πώληση το 1965, με προορισμό την Κολομβία, καθιερώθηκε ως ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εξαγωγέας της Ισπανίας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 3% των συνολικών εξαγωγών της Ισπανικής οικονομίας. Σήμερα, τα αυτοκίνητα SEAT φτάνουν σε διάφορες τοποθεσίες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό και η Γαλλική Γουιάνα.

Η εξέλιξη της SEAT τα τελευταία 70 χρόνια ήταν ραγδαία, από τη σχεδίαση των αυτοκινήτων έως τoν όγκο των εξαγωγών. Σήμερα, ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων παράγεται μέσα σε τρία λεπτά αντί για μια ολόκληρη μέρα και σε σύγκριση με τη διετή αναμονή στη δεκαετία του 1950 για ένα SEAT 600, σήμερα μπορεί με το Fast Lane service, σε επιλεγμένες αγορές, κάποιος να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μέσα σε 10 μόλις λεπτά με 5 κλικ του ποντικιού του υπολογιστή του και να το παραλάβει σε λιγότερο από 21 ημέρες.

Ευρεία και ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων

Τα τελευταία 70 χρόνια, η SEAT λάνσαρε συνολικά 75 μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών εκδόσεων και γενεών, μεταξύ των οποίων κάποια πολύ σημαντικά που σηματοδότησαν την καμπή της εξέλιξης, ξεκινώντας το 1953 με το SEAT 1400, το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από την εταιρεία, ή με το θρυλικό SEAT 600, το οποίο παρουσιάστηκε το 1957 και σύντομα έγινε σύμβολο ελευθερίας και κινητικότητας. Το 1984 παρουσιάστηκε το πρώτο SEAT Ibiza και το 1999 το SEAT Leon, με επιτυχημένη πορεία αμέσως με το λανσάρισμα του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από το 2016 η εταιρεία μεγάλωσε τη γκάμα προϊόντων της με την εισαγωγή της στην κατηγορία SUV με τα SEAT Ateca, SEAT Arona και SEAT Tarraco ενώ το 2019 παρουσίασε το SEAT Mii electric, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της μάρκας.

Ο εκσυγχρονισμός των αυτοκινήτων ήταν σταθερό δεδομένο καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της εξέλιξης, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε η παράμετρος της τεχνολογικής ανάπτυξης του αυτοκινήτου, από τα συστήματα ασφαλείας έως την πιο προηγμένη συνδεσιμότητα. Επιπλέον, στα πλαίσια της δέσμευσης της SEAT για πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα, η εταιρεία εφαρμόζει μια σημαντική ηλεκτρική προϊοντική επίθεση. Υπό αυτήν την έννοια, πρόκειται να λανσάρει νέα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα μέσα το 2020 και το 2021, τα οποία θα προστεθούν στη διαθέσιμη ηλεκτρική έκδοση του SEAT Mii: η νέα οικογένεια Leon, η οποία διαθέτει έκδοση PHEV, το Tarraco PHEV και το CUPRA Formentor που παρουσιάστηκε πρόσφατα, το οποίο θα διαθέτει επίσης ηλεκτρική υβριδική έκδοση plug-in. Τέλος, το el-Born, μετά το Mii electric θα είναι το δεύτερο 100% ηλεκτρικό όχημα της SEAT.

CUPRA, η ικανότητα της SEAT να αναδημιουργείται

Η CUPRA ήταν ανέκαθεν η υψηλότερη έκφραση του sportiness της SEAT από το λανσάρισμα του Ibiza CUPRA το 1996. Το 2018, η SEAT απέδειξε και πάλι την ικανότητά της για αναδημιουργία και λάνσαρε τη μάρκα CUPRA, με σκοπό να παρουσιάσει ένα μοναδικό project. Η CUPRA παρέχει στη SEAT δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές και νέους πελάτες, οι οποίοι αναζητούν ένα πιο ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο θα συμβάλει και στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους της. Η νέα μάρκα σχεδιάστηκε για να γοητεύει τους λάτρεις του αυτοκινήτου και χαρακτηρίζεται από σύγχρονη σχεδίαση και σπορ επιδόσεις. Μετά το λανσάρισμα του CUPRA Ateca και της νέας οικογένειας CUPRA Leon, η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε το CUPRA Formentor, το πρώτο μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για αυτή που θα κατασκευάζεται στο Martorell, στην έδρα του CUPRA Garage που εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Πολύ περισσότερο από μια αυτοκινητοβιομηχανία – μια εταιρεία τεχνολογίας κινητικότητας

Εάν η SEAT γεννήθηκε με σκοπό τον εκδημοκρατισμό της κινητικότητας στην Ισπανία, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα για να καταστεί πάροχος υπηρεσιών κινητικότητας πέρα από την κατασκευή οχημάτων, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια από τις μεγάλες τάσεις του μέλλοντος: τη συνεργατική, κοινή και βιώσιμη οικονομία. Υπό αυτήν την έννοια, το 2019 η SEAT ορίστηκε ως υπεύθυνη για ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen στη μικροκινητικότητα και θα ηγηθεί της στρατηγικής για νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την αστική κινητικότητα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία λάνσαρε τη SEAT Urban Mobility, μια στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αστικής κινητικότητας και παρουσίασε το eScooter Concept, την πρώτη μοτοσικλέτα της SEAT και το eKickscooter Concept, προϊόντα που προστίθενται στο υπάρχον ηλεκτρικό Kickscooter eXS.

Επιπλέον, ως απόδειξη της ικανότητας της εταιρείας για μετασχηματισμό, το 2019 δημιούργησε

το SEAT:CODE, ένα κέντρο αριστείας στην ανάπτυξη λογισμικού. Το νέο εργαστήριο λειτουργεί

για να εφαρμόσει δύο μεγάλες διαστάσεις στη SEAT. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει να συνεχίσει

να προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα μέσω της

ψηφιοποίησης της διαδικασίας. Από την άλλη, στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών

μοντέλων γύρω από τις νέες έννοιες της κινητικότητας, της συνδεσιμότητας και της

ψηφιοποίησης αυτοκινήτων.

Επιπλέον, το 2020 η εταιρεία πρόκειται να εγκαινιάσει το νέο CASA SEAT, έναν χώρο στην καρδιά της πόλης της Βαρκελώνης, ο οποίος δημιουργήθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στη γενέτειρα της. Το CASA SEAT θα είναι το μέρος όπου κάποιος θα μπορεί να ανακαλύψει την κινητικότητα του μέλλοντος και θα φιλοξενήσει πολλές δραστηριότητες ώστε να γίνει αναφορά στην πολιτιστική ατζέντα της Βαρκελώνης.

Το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας στην Ισπανία

Στην 70ετή ιστορία της, η SEAT βρίσκεται σε σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, στηρίζοντας την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ισπανία. Από όταν ξεκίνησε η παραγωγή οχημάτων το 1953 με εργατικό δυναμικό 925 ατόμων, σήμερα περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι εργάζονται στη SEAT με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επικουρική βιομηχανία, δημιουργώντας περίπου 100.000 θέσεις εργασίας συνολικά.

Με κύκλο εργασιών 11.157 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019 και εξαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών που αντιπροσωπεύουν το 81% του κύκλου εργασιών (9,041 δισεκατομμύρια ευρώ), η SEAT είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός εξαγωγέας της Ισπανίας. Το εργοστάσιο της SEAT στο Martorell παράγει τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ισπανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής οχημάτων στην Ευρώπη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η SEAT διέθεσε 1,259 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και έξοδα R&D το 2019, εκ των οποίων 27 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν άμεσα σε βιώσιμες πρωτοβουλίες στις εγκαταστάσεις στο Martorell με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, ενώ χάρη σε μια φιλόδοξη περιβαλλοντική στρατηγική, σκοπεύει να καταστεί το εργοστάσιο της μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2030.

Η εταιρεία έχει επίσης γίνει σημείο αναφοράς στην επαγγελματική υγεία στο εργασιακό περιβάλλον, μετά το άνοιγμα του CARS Healthcare and Rehabilitation Centre το 2017. Πρόκειται για ένα μοναδικό ιατρικό κέντρο που προσφέρει προληπτική ιατρική και ιατρική περίθαλψη καθώς και περίθαλψη αποκατάστασης όπου πραγματoποιούνται περισσότερες από 70.000 ιατρικές εξετάσεις ετησίως.

Μαζί στο παρελθόν και στο μέλλον – από το SEAT 600 έως την κατασκευή αναπνευστήρων

Η SEAT ως μέρος της ζωής των ανθρώπων εδώ και 70 χρόνια, θέλησε επίσης να δείξει τη δέσμευσή της στην κοινωνία και τις ανάγκες της σε μια δύσκολη στιγμή όπως η κρίση του COVID19. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η SEAT ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ιού. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην παραγωγή του εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τα νοσοκομεία, τους αναπνευστήρες. Μια ομάδα 150 επαγγελματιών εργάστηκε για εβδομάδες ώστε να αναπτύξει ένα πρωτότυπο, χρησιμοποιώντας ανταλλακτικά και εξαρτήματα του νέου SEAT Leon. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 600 αναπνευστήρες έκτακτης ανάγκης παρήχθησαν και στάλθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την Ισπανία. Μία μικρή συνεισφορά της SEAT και αναγκαία ελπίδα για το μέλλον, για να βγούμε ξανά στους δρόμους και να ζήσουμε την ελευθερία, σιγά σιγά και με ασφάλεια.