Απεβίωσε ο θρύλος της F1 Sir Stirling Moss σε ηλικία 90 ετών

Ο θρυλικός οδηγός αγώνων Sir Stirling Moss απεβίωσε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, σε ηλικία 90 ετών.

Μιλώντας με τα μέσα ενημέρωσης, η Lady Moss, γυναίκα του θρυλικού οδηγού, είπε “ήταν ο τελευταίος του γύρος. Απλώς έκλεισε τα μάτια του”.

Ο Sir Stirling Moss θεωρείται ευρέως ένας από τους καλύτερους οδηγούς που δεν κατάφεραν να κερδίσουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1. Η μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα του στην F1 ξεκίνησε το 1951, όπου αγωνίσθηκε για την ομάδα HW Motors. Έμεινε με αυτή την ομάδα για 10 χρόνια και ήρθε δεύτερος στην κατάταξη του πρωταθλήματος 4 φορές, ενώ τέλειωσε το πρωτάθλημα 3ος τις 3 τελευταίες σεζόν που αγωνίστηκε (1959,1960,1961).

Ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα του είναι η νίκη του Ιταλικού Mille Miglia το 1955, σε μόλις δέκα ώρες και επτά λεπτά, νικώντας τον Juan Manuel Fangio που βρισκόταν στη δεύτερη θέση, κατα 21 λεπτά!

Στις αρχές του 2018, ο γιός του Sir Stirling Moss, Elliot, ανακοίνωσε ότι ο θρυλικός οδηγός θα αποσυρθεί από την δημοσιότητα για να περάσει τον χρόνο του με την γυναίκα του και την οικογένειά του.

Ο Lewis Hamilton είναι ένας από τους πολλούς οδηγούς που απέδωσαν τα σέβη τους στον Μοss:

“Σήμερα αποχαιρετάμε τον Sir Stirling Moss, έναν αγωνιστικό θρύλο. Σίγουρα θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχα αυτές τις ξεχωριστές στιγμές μαζί του. Στέλνω τις προσευχές μου στην οικογένειά του. Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη.” έγραψε στο Twiiter. “Πιστεύω πως είναι σημαντικό το να γιορτάσουμε την υπέροχη ζωή του και το πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένας τόσο ασυνήθιστος συνδυασμός, η φιλία μας. Δύο άνθρωποι από εντελώς διαφορετικές εποχές και παρασκήνια, οι οποίοι δέθηκαν και ανακάλυψαν ότι η αγάπη για τους αγώνες τους έκανε συντρόφους” προσέθεσε στο Instagram.

Today we say goodbye to Sir Stirling Moss, the racing legend. I certainly will miss our conversations. I am truly grateful to have had these special moments with him. Sending my prayers and thoughts to his family. May he rest in peace🙏🏾 pic.twitter.com/SDUAqxENHk

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 12, 2020