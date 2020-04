Τα Kia Soul EV και Telluride κατέκτησαν τα Βραβεία Παγκόσμιου Αυτοκινήτου (World Car Awards) 2020

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Kia Motors Corporation είναι η μεγάλη νικήτρια των Βραβείων Παγκόσμιου Αυτοκινήτου (World Car Awards) 2020, καθώς το Telluride ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς (World Car of the Year) και το Soul EV Παγκόσμιο Αυτοκίνητο Πόλης (World Urban Car).

Το Kia Telluride βραβεύτηκε από την κριτική επιτροπή για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τη μεγάλη πρακτικότητά του. Ο τίτλος του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς (World Car of the Year) αποτελεί μια ακόμα διάκριση για ένα αυτοκίνητο που από την παρουσίασή του το 2019 έχει κατακτήσει περισσότερα από 70 βραβεία. Το SUV έχει μεταξύ άλλων κατακτήσει τον τίτλο του North American Utility Vehicle of the Year καθώς και το MotorTrend SUV of the Year.

Το πλήρως ηλεκτρικό Soul EV ανακηρύχθηκε το ιδανικό αυτοκίνητο για την πόλη, καθώς συνδυάζει επιδόσεις μηδενικών ρύπων και μια εντυπωσιακή αυτονομία με ένα κόμπακτ αμάξωμα, ενδιαφέρουσα σχεδίαση και υψηλά επίπεδα πρακτικότητας.

“Όλοι στην Kia αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή που έλαβαν όχι μόνο ένα, αλλά δύο βραβεία από την κριτική επιτροπή του World Car of the Year”, δήλωσε ο Thomas Schemera, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Προϊόντων στην Kia Motors Corporation. “Αυτή είναι μια από τις πιο σκληρές αναμετρήσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και αποδεικνύει πως και το Telluride και το Soul EV είναι δύο πραγματικά εξαιρετικά αυτοκίνητα. Αυτά τα βραβεία είναι η επιβράβευση του ταλέντου και των προσπαθειών μιας διεθνούς ομάδας που όλα τα μέλη της προσπαθούν να δημιουργήσουν επιθυμητά, υψηλής ποιότητας και πρακτικά αυτοκίνητα που οι οδηγοί λατρεύουν”.

Διαθέσιμο σε όλη τη Βόρεια Αμερική και σε πολλές από τις παγκόσμιες αγορές της Kia, το Kia Telluride συνδυάζει την εντυπωσιακή εμφάνιση με μια ευρύχωρη, πρακτική και υψηλής ποιότητας καμπίνα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ επιβάτες. Εξοπλισμένο με μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών, σύστημα τετρακίνησης και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το Telluride είναι ιδανικό για οικογενειακές διαδρομές στην άσφαλτο αλλά και πέρα από αυτήν.

Το κόμπακτ Kia Soul EV διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με μπαταρίες 64 ή 39,2 kWh. Με μια φόρτιση μπορεί να καλύψει μέχρι και 452 χιλιόμετρα (μοντέλο με μπαταρία 64 kWh, συνδυασμένος κύκλος WLTP), προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αυτονομία από πολύ πιο ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό το καθιστά ιδανικό σύντροφο μετακίνησης, τόσο μέσα στην πόλη όσο και πέρα από τα όριά της. Η αυτονομία του αυξάνεται από μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών μεταξύ αυτών και η ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, που εξασφαλίζουν το ότι οι οδηγοί μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόσταση που θα καλύψουν με μία και μόνο φόρτιση.

Οι νικητές των World Car Awards αναδεικνύονται από μια ανεξάρτητη διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελείται από 86 έμπειρους και αναγνωρισμένους δημοσιογράφους 24 χωρών από όλο τον κόσμο.