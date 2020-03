Θύμα του κορωνοϊού και ο φετινός αγώνας Isle Of Mann TT

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ημερολόγιο μηχανοκίνητων αγώνων για το 2020 είναι αρκετά …σιωπηλό.

Με την εφαρμογή όλο και αυστηρότερων κανονισμών από κράτη και οργανώσεις παγκοσμίως για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, πολλές εκδηλώσεις και αγώνες έχουν αναβληθεί ή ακόμη και ακυρωθεί.

Η τελευταία “απώλεια” είναι ο αγώνας Isle Of Man TT, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου μέχρι και τις 13 Ιουνίου. Ο αγώνας ακυρώθηκε, με τον υπουργό επιχειρήσεων του Isle of Man, Laurence Skelly να δηλώνει:

“Η απόφαση να ακυρωθεί η εκδήλωση δεν είναι αστεία και όλες η επιλογές για την αναβολή ή την καθυστέρηση μιας απόφασης εξετάστηκαν λεπτομερώς. Αντιπρόσωποι της κυβέρνησης του Isle of Man θα συζητήσουν για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις αλλά και με τους ιδιώτες. Περιορίζοντας τους επισκέπτες στο άμεσο μέλλον, προσπαθήσαμε να πάρουμε μία απόφαση άμεσα, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να έχουν χρόνο για να δράσουν ανάλογα. Η απόφαση μας επίσης καθησυχάζει τους κατοίκους αλλά και το ιατρικό προσωπικό του Isle of Man, η υγεία των οποίων είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.”

TT 2020 IS CANCELLED

The Isle of Man Government's Council of Ministers has taken the decision to cancel the 2020 Isle of Man TT Races which were due to take place between 30th May and 13th June.

Full Story | https://t.co/kSShuDH4Kg pic.twitter.com/32MMtUU4Xn

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) March 16, 2020