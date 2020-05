Ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εισαγωγέων αυτοκινήτου

Newsroom eleftherostypos.gr

Το κοινωνικό τους πρόσωπο επέδειξαν αρκετές εταιρείες στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα απέναντι στην κρίση πανδημίας του Covid-19.

Οι παροχές σε οχήματα και εξοπλισμό ήταν άμεσες προς την Πολιτεία, τους φορείς Δημόσιας Υγείας και τους Δήμους της χώρας και άκρως ενισχυτική της συνολικής εθνικής προσπάθειας που συντελείται για διάγνωση, περίθαλψη και περιστολή των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

AUTOHELLAS–HERTZ: Προσφορά 150 αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών Δήμων και Κοινοτήτων

Η Autohellas–Hertz στάθηκε στο πλευρό των Δήμων και Κοινοτήτων και εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 προσέφερε 150 αυτοκίνητα που ενισχύουν την προσπάθεια της ΚΕΔΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιμετωπιστούν καθημερινά προβλήματα ευαίσθητων ομάδων πολιτών. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Δήμων και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης των κοινωνικών υπηρεσιών τους, για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα. Τη συμβολή της Autohellas-Hertz σε αυτή την πρωτοβουλία στήριξε και η συνεργαζόμενη εταιρεία Interamerican, προσφέροντας επιπλέον 10 οχήματα, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των οχημάτων που έχουν διατεθεί.

AVIS: Υποστήριξη των «Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού» με 250 οχήματα

Σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) η εταιρία ενοικίασης και leasing αυτοκινήτων Avis διέθεσε 250 οχήματα από το στόλο της για την έναρξη του πρωτοποριακού προγράμματος «Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πιθανά κρούσματα της νόσου COVID-19. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) έχει εντάξει στο δυναμικό του 500 Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία από τις 8 Απριλίου. Οι 500 ΚΟΜΥ θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση σε δύο βάρδιες, μία πρωινή και μία βραδινή, ενώ οι περιοχές που επισκέπτονται υποδεικνύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ: Διάθεση οχημάτων στην Πολιτική Προστασία, στον ΕΟΔΥ και στον Δήμο Αθηναίων

Ως επίσημος εισαγωγέας και διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων και μηχανημάτων των εταιρειών Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson και άλλων, ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη έθεσε στην διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ένα λεωφορείο Volvo Irizar 51 θέσεων κι ένα φoρτηγό τράκτορα 600 ίππων Volvo FH16. Παράλληλα διέθεσε επιβατικά οχήματα μάρκας Honda και Mitsubishi στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των κινητών συνεργείων δειγματοληψίας. Τέλος, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παραχώρησε 15 καινούργια δίκυκλα Honda Supra GTR150, προς αξιοποίησή τους από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον έλεγχο των βεβαιώσεων μετακίνησης των πολιτών, και την διασφάλιση τήρησης του περιορισμού κυκλοφορίας.

HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ: Αυτοκίνητα στην υπηρεσία του ΕΟΔΥ

Η ελληνκή εισαγωγική εταιρεία της Hyundai έχει από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης θέσει το στόλο των δημοσιογραφικών της αυτοκινήτων στην διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, για το σκοπό της εξυπηρέτησης πραγματοποίησης κατ’ οίκον ελέγχων κρουσμάτων του ιού COVID-19.

KOSMOCAR AE: Παραχώρηση ενός ασθενοφόρου Volkswagen Crafter και άλλων οχημάτων

Η Kosmocar AE, επίσημος εισαγωγέας και των εταιρειών Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley και Ducati στην ελληνική αγορά προχώρησε στην διάθεση ενός καινούργιου και άρτια εξοπλισμένου ασθενοφόρου τύπου VW Crafter προς την ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών υγείας. Παραλλήλως, η εταιρεία έθεσε άμεσα στη διάθεση των αλυσίδων εμπορίας τροφίμων (super markets) ένα στόλο επαγγελματικών οχημάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κατ’ οίκον παραδόσεις τροφίμων και άλλων αγαθών άμεσης ανάγκης. Τέλος, παρείχε οχήματα στη διάθεση του ΕΟΔΥ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τα κινητά συνεργεία λήψης δειγμάτων ανά την επικράτεια, τα οποία θα δημιουργηθούν τις επόμενες μέρες, με στόχο την ελαχιστοποίηση μετακινήσεων του πληθυσμού προς τις Μονάδες Υγείας.

JAGUAR LAND ROVER ΕΛΛΑΔΟΣ: Διάθεση οχημάτων σε ιδρύματα περίθαλψης

H Jaguar Land Rover Ελλάδος ενίσχυσε με τα οχήματά της το έργο δομών που προσφέρουν φροντίδα σε άτομα με νοητική στέρηση και σύνδρομο DOWN, σε άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς και πάσχοντες της επάρατης νόσου. Ο όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, επίσημος εισαγωγέας των οχημάτων Jaguar και Land Rover στην ελληνική αγορά, παραχώρησε ένα Land Rover Discovery Sport στο Ίδρυμα Περιθάλψεως ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ», που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Γ. Τζώρτζης Α.Ε., επίσημος συνεργάτης της JLR Ελλάδος, παραχώρησε ένα Land Rover Discovery Sport στο Γηροκομείο Πειραιά, το οποίο φιλοξενεί 200 ηλικιωμένους. Τέλος, η εταιρεία Σπανός Α.Ε, επίσης συνεργάτης της JLR Ελλάδος, παραχώρησε ένα Land Rover Discovery Sport στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», η οποία φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα και τις οικογένειες τους.

MERCEDES–BENZ ΕΛΛΑΣ: Παραχώρηση τριών επαγγελματικών οχημάτων στο ΕΚΑΒ

Η Mercedes-Benz Ελλάς, σε συνεννόηση με το Υπουργείο, παραχώρησε στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) τρία ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (ένα Citan και δύο Sprinter) για την κάλυψη αναγκών όσον αφορά στη μεταφορά και διανομή υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού ούτως ώστε τα ασθενοφόρα να μπορούν να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο τους, συντελώντας στην έγκαιρη διακομιδή και διάσωση πολιτών με προβλήματα υγείας.

PEUGEOT: Προτεραιότητα στην τεχνική υποστήριξη 143 ασθενοφόρων Peugeot Boxer

Έχοντας παραδώσει ένα στόλο από 143 ασθενοφόρα οχήματα Peugeot τύπου Boxer πριν δύο χρόνια – δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ΕΚΑΒ – η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot (μέλος του Ομίλου Συγγελίδη) έχει αναλάβει κατά προτεραιότητα την συντήρησή τους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ως εκ τούτου υπάρχουν σαφείς οδηγίες στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Peugeot να μην υπάρξει ούτε ένα ασθενοφόρο ακινητοποιημένο λόγω βλάβης ή απουσίας ανταλλακτικού.

ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ: Παροχή οχημάτων στο Δήμο Περιστερίου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων της Renault και Dacia στην εγχώρια αγορά, παρείχε ένα Renault Clio κι ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Dacia Dokker στο Δήμο Περιστερίου για να διευκολύνει τις μετακινήσεις του προσωπικού που στελεχώνουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και που έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Το Περιστέρι είναι ο 3ος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και έχει εντάξει στις τακτικές δράσεις του την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Νοσηλευτή, καθώς και τις υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας για ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα αυτοκίνητα παρέλαβαν, από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. στο Περιστέρι, ο Βασίλης Μπέτσης, Αναπληρωτής Δήμαρχος Περιστερίου και Αντιδήμαρχος Πόλης, , ο Γιώργος Τσαλίκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κέντρων Φιλίας και ο Γιώργος Τσίνας, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας. Επιπροσθέτως, η εταιρεία Automotivo ΑΕΒΕ., μέλος του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών Renault & Dacia δώρισε 500 ιατρικές μάσκες στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

TOYOTA HELLAS: Διάθεση 150 οχημάτων για το κοινωνικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η Toyota Ελλάς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών παρέδωσε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 150 οχήματα για όσο χρειαστεί με στόχο την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει η Αυτοδιοίκηση σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και, συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με αυτή την ενέργεια παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης των καταρτισμένων Στελεχών και Επιστημόνων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις μεγάλες πόλεις, όπως, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δύσβατες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα (μεταξύ άλλων, ‘Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε αρκετά ακριτικά νησιά. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε μεταξύ άλλων: «Με την Toyota Ελλάς δημιουργούμε μια συμμαχία ευθύνης, που στόχο έχει την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, που πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους το επόμενο διάστημα, χωρίς να στερηθούν όμως απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες».

VOLVO CAR HELLAS: Παράδοση οχημάτων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Εκ της ιδρύσεως της, η Volvo λειτουργεί με γνώμονα την ανθρώπινη ασφάλεια και την ευημερία. Προσηλωμένη σε αυτές τις αρχές, η ελληνική θυγατρική Volvo Car Hellas θεώρησε καθήκον της να προσφέρει στήριξη στο μεγαλύτερο ανθρωπιστικό οργανισμό στην Ελλάδα, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που προάγει τον εθελοντισμό για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η προσφορά της εταιρείας αφορά την παράδοση 5 αυτοκινήτων Volvo από το στόλο των test drive οχημάτων της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Τα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, όπως η μεταφορά ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, καθώς και εθελοντών, η μεταφορά υγειονομικού υλικού και η παροχή υγειονομικής φροντίδας όπου υπάρχει ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση της Volvo Car Hellas συμπεριλαμβάνει και το κόστος του καυσίμου για όσες μετακινήσεις προκύψουν.

Φώτης Ραΐσης