Σουηδία: Πολύ κακό για το τίποτα

Tελικά η πολιτική κρίση στη Σουηδία αποδείχθηκε «πολύ κακό για το τίποτα» (much ado about nothing, κατά τη σαιξπηρική εκδοχή).

Γράφει ο Γιάννης Παπαδάτος

Το μικρό κόμμα της Αριστεράς έριξε για πρώτη φορά από το 1958 έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό, τον Σοσιαλδημοκράτη Στέφαν Λεβέν, με τη βοήθεια της… Δεξιάς και της Ακροδεξιάς, αλλά αποδείχθηκε ότι κανείς δεν ήθελε να πάρει τη θέση του.

Αν οι Γερμανοί αγαπούν μια φορά τη σταθερότητα, οι Σουηδοί την αγαπούν δέκα. Ιδίως αυτή την εποχή, που το κοινωνικό τους κράτος κλυδωνίζεται και η ανέμελη ζωή τους αποτελεί παρελθόν. Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες κατέθεσαν πρόταση μομφής, η κεντροδεξιά αντιπολίτευση τη στήριξε και οι Αριστεροί βρήκαν ευκαιρία να «εκδικηθούν» τον Λεβέν επειδή αθέτησε την υπόσχεσή του να κρατήσει παγωμένα τα ενοίκια, για να μην αντιμετωπίσουν οι φτωχότεροι Σουηδοί πρόβλημα στέγης (ναι, υπάρχουν πλέον και τέτοιες τρύπες στο «σκανδιναβικό μοντέλο»).

«Ωραία παιδιά, να φύγω. Διαλέξτε τώρα τι θέλετε. Αλλον πρωθυπουργό από αυτή τη Βουλή ή εκλογές;», ήταν το δίλημμα που έθεσε ο Λεβέν στα κόμματα της κεντροαριστερής συμπολίτευσης και της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης (με την οποία συνήψε συμφωνία κυρίων το 2018 για να απομονώσουν τους ακροδεξιούς).

«Τίποτα από τα δύο», ήταν η απάντηση που πήρε, με αποτέλεσμα χθες ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην οξυγονοκολλητής να επανεκλεγεί πρωθυπουργός από τη Βουλή με 116 ψήφους υπέρ και… 173 κατά. Ναι, σωστά διαβάσατε, το σουηδικό Σύνταγμα επιτρέπει τις κυβερνήσεις μειοψηφίας, αρκεί να μην έχουν απέναντί τους την πλειοψηφία 175 εδρών της Βουλής.

Για να φτάσουμε ως εκεί έπρεπε ο αρχηγός της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης, Ουλφ Κρίστερσον, να διαπιστώσει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά με τα άλλα κόμματα. Ετσι έδωσαν όλοι τους εκλογικό ραντεβού για το τέλος της τετραετίας, τον Σεπτέμβριο του 2022, εκτός κι αν το φθινόπωρο αρχίσουν να τσακώνονται πάλι για τον προϋπολογισμό κι έχουμε μια από τα ίδια.

