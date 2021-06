Ως εδώ με την ανευθυνότητα!

Newsroom eleftherostypos.gr

ΑΠΟ την αρχή των εμβολιασμών, όταν τα εμβόλια ήταν με το σταγονόμετρο, τόσο το κράτος όσο και η κοινωνία τούς παραχώρησε προτεραιότητα: Να εμβολιαστούν πρώτες οι ευάλωτες ομάδες και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Τότε κανένας -και σωστά- δεν είπε όχι.

Γράφει ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου

Σήμερα όμως υπάρχουν βάσιμες δεύτερες σκέψεις αν αυτό ήταν σωστό. Κι αυτές οι σκέψεις προκλήθηκαν εκ του γεγονότος ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (30%+) των άνω των 60 δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ είχαν τη δυνατότητα. Η σημασία αυτού του γεγονότος αποδεικνύεται και από ένα άλλο θλιβερό στοιχείο: Πάνω από το 90% όσων είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ δεν έχουν εμβολιαστεί. Και οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες.

ΜΕ ΑΠΛΑ λόγια, περίπου ένας στους τρεις άνω των 60 (με εξαιρέσεις τους 75+ και τους 80+) αρνήθηκε να εμβολιαστεί, εμποδίζοντας το χτίσιμο του αναγκαίου τείχους ανοσίας και πιέζοντας το ΕΣΥ, που έπαιξε με τα όριά του στην κορύφωση της πανδημίας. Και, ταυτοχρόνως, αποτελώντας κίνδυνο και για άλλες ηλικιακές ομάδες. Το κράτος και η κοινωνία τους προστατέψαμε. Εκείνοι αρνήθηκαν να προστατέψουν και τον εαυτό τους και την υπόλοιπη κοινωνία. Από τον Σεπτέμβριο και μετά, κατά πάσα βεβαιότητα, θα υπάρχουν ασφαλή εμβόλια σε μεγαλύτερες ποσότητες απ’ όσες χρειάζονται για τον καθολικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού.

Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ λοιπόν είναι ένα κρίσιμο ορόσημο, το οποίο ουσιαστικά το περιέγραψε χθες και ο Κ. Μητσοτάκης. Είναι κρίσιμο ορόσημο για να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών, αλλά και όσων εργάζονται σε οίκους ευγηρίας. Ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε ευπαθείς τομείς. Είναι κρίσιμο ορόσημο όμως για να μιλήσει και η κοινωνία και ο κάθε ιδιώτης. Ποιος θα εμποδίσει π.χ. τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου ή ενός θεάτρου ή ενός κέντρου διασκέδασης, ο οποίος δεν θέλει να κλείσει ξανά η επιχείρησή του, να δέχεται μόνο πελάτες οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού; Κανείς δεν μπορεί να του απαγορεύσει. Κι όπως φάνηκε, ούτε η Πολιτεία είναι διατεθειμένη να δεχθεί άλλο την αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων εμμονικών, κάποιων ψεκασμένων και κάποιων θρησκόληπτων.

ΤΟ ΙΔΙΟ δικαίωμα έχει και κάθε ευσυνείδητος πολίτης, ο οποίος έσπευσε να εμβολιαστεί. Εχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί σε ασφαλείς χώρους. Ούτε η συναισθηματική ούτε η υγειονομική ούτε η οικονομική κατάσταση της χώρας αντέχουν νέο lockdown και 4ο φθινοπωρινό ή χειμερινό κύμα πανδημίας. Οπότε ως εδώ με την ανευθυνότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων «κολλημένων».

ΠΟΤΕ ΤΟ ΧΘΕΣ ΔΕΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή έδωσε την ευκαιρία στον πρωθυπουργό να κάνει ένα κάλεσμα ενότητας, αλλά και να περιγράψει την ωμή πραγματικότητα. Μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας εθνικής συμφωνίας» μετά το τέλος της πανδημίας, ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Μίλησε όμως και για το πρόσφατο παρελθόν, όταν δοκιμάστηκαν αντιλήψεις, συμπεριφορές και νοοτροπίες. Για τότε που κυριάρχησαν η μικροψυχία και η πολιτική επένδυση στην πανδημία. Τότε που κάποιοι αναλάμβαναν το ρίσκο των συγκεντρώσεων. Τότε που οι ίδιοι μιλούσαν για «ανύπαρκτα» εμβόλια και χλεύαζαν ως άπιαστο όνειρο τους 25.000 εμβολιασμούς ημερησίως. Μέχρι που ξεπεράσαμε τους 100.000 εμβολιασμούς κάθε μέρα.

Μίλησε και για τότε που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειρωνευόταν τα self tests και έστελνε αρνητικό μήνυμα για τον εμβολιασμό, κάνοντας λόγο για «ξεστοκάρισμα» εμβολίων. Μίλησε δηλαδή για όλα όσα έκαναν να ξεχωρίσουν ακόμα περισσότερο οι διαφορές εκείνων που είναι με το χθες κι εκείνων που είναι με το αύριο. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνολογούσε, η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία ψηφιοποιούσε το κράτος. Την ώρα που η Κουμουνδούρου έσπρωχνε κόσμο στις «πλατείες», η κυβέρνηση έκανε ευρωπαϊκή πολιτική το Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Ουσιαστικά, ως μη όφειλε, έδειξε στον ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να κάνει, ακόμα και για το δικό του καλό. Αντί να στέκεται και να βλέπει τα τρένα να περνούν, να ανέβει στο τρένο της προόδου και του αύριο. Αντί σαν κακομαθημένο παιδί να κάθεται και να μυξοκλαίει, τη μια για τα «ταϊσμένα» ΜΜΕ και την άλλη για τις «στημένες» δημοσκοπήσεις, να ωριμάσει και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο στίβο της πραγματικότητας και της πραγματικής ζωής.

Αλλιώς θα μείνει το εύστοχο παράδειγμα του πρωθυπουργού: «Η συνέχεια έδειξε ποιος είναι ο ικανός στο γήπεδο της πολιτικής και ποιος ο μίζερος παρατηρητής από την κερκίδα της»…

ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΑ… ΣΚΕΡΤΣΑ; – 1

Η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των φαρμακοποιών έβαλε πλάτη και βοήθησε καθοριστικά στο πρώτο και κρίσιμο δίμηνο των self tests, κόντρα στην αρχική αντιδραστική στάση των «Λουράντων» και μέρους της συνδικαλιστικής εκπροσώπησής τους. Η συμφωνία του υπ. Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη διανομή των self tests μέσω των φαρμακείων λήγει στις 19 Ιουνίου. Κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας, ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, Α. Σκέρτσος, με μια ανάρτησή του στο fb προδίκασε το αρνητικό αποτέλεσμά τους και προανήγγειλε τη συνέχιση της πολιτικής τής δωρεάν διανομής τους μέσα από άλλα «κανάλια», τα οποία «θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες»… Και κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση για διανομή των self tests ενδεχομένως και από… σούπερ μάρκετ…

ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΑ… ΣΚΕΡΤΣΑ; – 2

…Ευλόγως αντέδρασαν και οι φαρμακοποιοί. Εκτός από ελάχιστους συλλόγους, όπως π.χ. ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, οι οποίο είχαν επιλέξει τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η πρωτοβουλία του κ. Σκέρτσου, ο οποίος «απάντησε» -σε μέρος της συνδικαλιστικής ηγεσίας των φαρμακοποιών- με μια… αξημέρωτη ανάρτηση στο fb.

Δεν απάντησε το υπ. Υγείας, ούτε τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Εσωτερικών. Απάντησε ο κ. Σκέρτσος, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Παροικούντες στο Μ. Μαξίμου υποστηρίζουν ότι η αιφνίδια παρέμβαση του Α. Σκέρτσου δεν είχε το άνωθεν πράσινο φως. Γι’ αυτό και στη συνέχεια επιχειρήθηκε να «πέσει» το θέμα, προκειμένου να υπάρξει έδαφος νέας συμφωνίας με τους φαρμακοποιούς.

ΠΡΙΟΝΙΣΕ ΤΑ ΛΕΦΤΟΔΕΝΤΡΑ

Σε κανονικό πριόνισμα των λεφτόδεντρων του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Π. Κουρουμπλής, ο οποίος μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος (όπως αποκάλυψαν τα «Παραπολιτικά»), έθεσε το καίριο ερώτημα «από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Υγεία;».

Ο πρώην υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού «κούρεψε με την ψιλή» την πολιτική των Α. Ξάνθου-Π. Πολάκη στο υπ. Υγείας, «πέστε μου λοιπόν τώρα, τι αφήσαμε πίσω;» και επικαλούμενος την 4ετή εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κατέρριψε το μύθο του προγράμματος των 14 δισ. για την Υγεία. «Από τα 14 δισ. της δαπάνης για την Υγεία, τα 6 είναι ιδιωτική δαπάνη. Και επί αυτού τα τελευταία 20 χρόνια δεν έγινε εντελώς τίποτα(…) Θα λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και επειδή έχουμε εμπειρία κυβερνητική, δεν μπορούμε να τα λέμε εύκολα και ωραία(…) Από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια;», αναρωτήθηκε ο Π. Κουρουμπλής «παγώνοντας» το ακροατήριό του…

Από την στήλη «Δια Ταύτα» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου