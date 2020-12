Τα… νούμερα

Newsroom eleftherostypos.gr

Θα ρωτούσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πώς αλήθεια εννοεί την άσκηση της… αντιπολίτευσης. Και μάλιστα όχι εκείνη της περιόδου 2011-2014. Πες ότι τότε έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός και επομένως δεν είχε σχετική εμπειρία. Ηταν και η περίοδος πολύ ταραγμένη, λόγω Μνημονίων και αδιάλειπτης λιτότητας, ώστε το ταρατατζούμ που χρησιμοποίησε ήταν ένας τρόπος να μαζέψει κόσμο που ήθελε κάπου πολιτικά να στεγαστεί, κάποιον να πιστέψει, κάπως να ελπίσει.

Γράφει η Άννα Παναγιωταρέα

Μετά όμως την τριπλή εκλογική ήττα του 2019 είχε απτές αποδείξεις για τρία καίρια πράγματα που έπρεπε ο ίδιος να αποφεύγει: Το πρώτο είναι το να λέει συνεχώς ψέματα – περιμένοντας από θαύμα μη και γίνουν αλήθεια- γιατί έτσι τον εγκατέλειψαν οι πολίτες από την απογοήτευση. Βέβαια, στην περίπτωση Τσίπρα, ενώ ήξερε ότι έλεγε ψέματα, με τη συνεχή επανάληψή τους εντέλει ο ίδιος πίστεψε τα ψέματά του. Ηταν η αποκορύφωση της απάτης εαυτού και αλλήλων. Και αυτήν πλήρωσε ακριβά.

Το δεύτερο είναι ότι με το να είσαι σε όλα αρνητικός ο δρόμος δεν σε πάει μακριά. Παίρνεις φόρα και λες «όχι» ακόμη κι όταν ένας νόμος είναι ευεργετικός για τους ανθρώπους που σε ψήφισαν έστω και μία φορά. Το είδαμε πριν από λίγες μέρες: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών! Δηλαδή, είπε «όχι» στην αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων! Ανήκουστο; Για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όχι. Αρνείται να υπερψηφίσει όποια ρύθμιση, όποιο νόμο φέρνει η κυβέρνηση. Ακόμη κι αν είναι προς το συμφέρον εκείνων που κόπτεται ότι εκπροσωπεί. Ο πολίτης φυσικά αντιλαμβάνεται τη μικροκομματική μικροψυχία του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τη βρίσκει μπροστά του.

Το τρίτο είναι ότι η άσκηση αντιπολίτευσης έχει κανόνες. Π.χ. δεν είναι να πετάς πυροτεχνήματα, να χρησιμοποιείς γλώσσα πεζοδρομίου, να δείχνεις πόσο σε πονά που έχασες την εξουσία, αλλά πόσο έτοιμος είσαι να συμβάλλεις… Δεν κάνεις αντιπολίτευση καταγγέλλοντας το τσουρέκι που αγόρασε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ούτε τη βόλτα του με το ποδήλατο. Απλά, τον κάνεις πιο δημοφιλή. Επειδή είναι one of us, όπως θα έλεγε και η Θάτσερ.

Κάνει ένα από αυτά τα «πρέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ; Φυσικά, όχι. Εχει επιστρέψει στην περίοδο 2011-2014, για να μη πω ότι γλιστρά σιγά και σταθερά προς το 2009. Ετσι ξέρει, έτσι κάνει.

Δηλαδή, και πάλι υποπτεύεται τις δημοσκοπήσεις επειδή δεν του δίνουν -μετά από ενάμιση σχεδόν χρόνο- ούτε δέκατο μονάδας πάνω. Επιτίθεται στα ΜΜΕ επειδή θεωρεί ότι τον αποκλείουν. Μα, έχει καθίσει ο ίδιος ο Τσίπρας, ως θεατής, μπροστά στην τηλεόραση να δει το επίπεδο κάποιων εκ των εκπροσώπων του; Αναρωτήθηκε γιατί παίζουν αυτούς περισσότερο από τους άλλους; Η απάντηση είναι απλή: Πάντα τα «νούμερα» στην τηλεόραση κάνουν και νούμερα στην τηλεθέαση…

Από την έντυπη έκδοση