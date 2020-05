Ο Τσίπρας δεν έμαθε τίποτα από το… lockdown του 2015!

Newsroom eleftherostypos.gr

Δεν είναι εύκολο. Αυτό πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει στον Αλέξη Τσίπρα. Η συγκυρία για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Ο πρωθυπουργός βαθμολογείται με άριστα από τους πολίτες στις δύο μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα μέσα σε δυο μήνες. Στην ασύμμετρη απειλή του Ερντογάν στον Εβρο και στη μάχη κατά της πανδημίας.

Γράφει ο Γιάννης Τσαπρούνης

ΠΑΝΩ από το 80% των πολιτών συμφωνεί και επικροτεί τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ολες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς την ίδια εικόνα στην πρόθεση ψήφου: νταμπλ σκορ για να το περιγράψουμε μπασκετικά. Η Ν.Δ. γύρω στο 40-45% και ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 20-22%.

ΜΕΣΑ σε αυτή την κατάσταση είναι απόλυτα λογικό ο κ. Τσίπρας να βρίσκεται σε απόλυτο βέρτιγκο. The winner takes it all, που λένε και στο Αμέρικα. Αυτό ακριβώς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νικητής σε όλα τα επίπεδα. Με την τόλμη και την αποφασιστικότητά του απέδειξε -για τους πιο δύσπιστους, ανέδειξε- ηγετικές ικανότητες. Και ό,τι κι αν συμβεί από εδώ και πέρα, ο πρωθυπουργός είναι βέβαιο πως θα έχει απόλυτο δίκιο για μια φράση που είπε στη Βουλή: «Οσα έγιναν δεν ήταν αυτονόητα».

ΝΑΙ, λοιπόν, δεν ήταν αυτονόητα. Για πρώτη φορά το κράτος, μια κυβέρνηση, πρόλαβε μια καταστροφή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βιώνουμε πρώτα τις καταστροφές και στη συνέχεια να συζητάμε επί χρόνια για το τι έφταιγε και το πώς θα μπορούσαν να έχουν γίνει αλλιώς τα πράγματα. Για πρώτη φορά, όμως, αποφύγαμε την τραγωδία. Και αυτό το πιστώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΑΡΑ τι να πει και ο κ. Τσίπρας; Πολλά θα μπορούσε να πει. Και κυρίως θα μπορούσε, επιτέλους, να επιδείξει πως έμαθε από το πάθημα του 2015. Γιατί τότε είχαμε βιώσει το εξάμηνο… lockdown του ΣΥΡΙΖΑ και, μάλιστα, χωρίς να υπάρχει πανδημία ή κάποια άλλη απειλή. Οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, η οικονομία «έκλεισαν». Κινδυνεύσαμε να μπούμε σε ισόβια «καραντίνα» από την Ευρώπη. Εφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού καταγγέλλοντας τα Μνημόνια και ύστερα από 150 ημέρες πανηγύριζαν γιατί υπέγραψαν το δικό τους! Με μόνη αιτία τις ιδεοληψίες του κ. Τσίπρα και των συντρόφων του.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο κ. Τσίπρας επιστρέφει στο 2015. Ισως γιατί μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Μόνο σε συνθήκες μπαχαλοποίησης μπορεί να πολιτευθεί. Είναι πραγματικά γραφικό να καταγγέλλει τον κ. Μητσοτάκη για την επερχόμενη ύφεση και τις δραματικές συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Εκτός κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευθύνεται για την παγκόσμια ύφεση και τις ανατροπές που θα επέλθουν στην οικονομία όλου του πλανήτη. Αυτά τα επιχειρήματα είναι αστεία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα σοβαρό λάθος. Το πρόβλημά του είναι πολύ βαθύτερο από την ύφεση που θα έρθει. Οι πολίτες διαπίστωσαν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς σημαντικές κρίσεις, ενώ προηγουμένως είχαν διαπιστώσει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατάφερε να διαχειριστεί καμία κρίση στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης. Υστερα από αυτό, το πρόβλημα του κ. Τσίπρα δεν είναι καν ο κ. Μητσοτάκης, αλλά το ότι οι πολίτες πλέον δεν δίνουν σημασία σε αυτά που λέει.

*Ο Γιάννης Τσαπρούνης είναι διευθυντής σύνταξης του Ελεύθερου Τύπου

