Newsroom eleftherostypos.gr

Ολοι θυμόμαστε την ταινία «Τζένη, Τζένη». Με τον Γκόρτσο και τον Μαντά. Στην τελευταία σκηνή του έργου ο Ανδρεάς Μπάρκουλης φωνάζει προς το καΐκι που φεύγει από την Αίγινα προς Πειραιά: «Καπετάνιο, στοπ. Βουλευτής Μαντάς, εδώ. Μέλλων υπουργός Ναυτιλίας!». Οπως αποδεικνύεται, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, η πραγματικότητα αντιγράφει τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Ο Βαρουφάκης έσπασε τα περιοριστικά μέτρα με τη δικαιολογία πως είναι βουλευτής.

Γράφει ο Γιάννης Τσαπρούνης

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ο Βαρουφάκης θεωρεί πως είναι κάτι σαν τον Μπρους Λι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι παρά ένας νάρκισσος της πολιτικής που απλά θέλει να τραβάει τα φώτα επάνω του. Εκοψε το ένα «ν» από το όνομά του για να δείξει πως δεν ανήκει στην πλέμπα με όλους τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς Γιάννηδες. Το 2015 υποσχόταν να σκίσει τα Μνημόνια παρέα με τον Τσίπρα, ετοίμαζε το plan Β, plan X ή ποιος ξέρει πώς το είχε ονομάσει, για τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στη δραχμή μέσω των IOU’s, κάτι χαρτιών μηδενικής αξίας. Εδινε διαλέξεις αντί να προτείνει λύσεις στα Εurogroup, ενώ ηχογραφούσε τους υπόλοιπους υπουργούς Οικονομικών. Τεράστια κατορθώματα.

ΕΧΕΙ υιοθετήσει εδώ και χρόνια το στιλάκι «είμαι ο Βαρουφάκης και κάνω ό,τι γουστάρω. Δεν υπακούω σε κανόνες. Είμαι alternative, είμαι underground, φοράω και λαχουρένιο πουκάμισο για να δείχνω πως βρίσκομαι σε “πόλεμο” με το σύστημα». Το είχε… ευκολάκι! Να φεύγει από την Αθήνα, να πηγαίνει στην Αίγινα σπάζοντας την καραντίνα και να το παίζει «μάγκας» στους λιμενικούς: «Δεν ξέρεις ποιος είμαι;»!

ΑΥΤΟ το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»! Αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτό που εφάρμοσαν επί δεκαετίες κόμματα που κυβέρνησαν, κόμματα που ήταν στην αντιπολίτευση, μεγαλοσυμφέροντα και μικροσυντεχνίες. Ολοι με αυτό πορεύτηκαν. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»! Με αυτό έκαναν κουμάντο και έδιναν εντολές για ρουσφέτια, για κομπίνες, για ό,τι γούσταραν.

ΤΟ πρόβλημα με τον Βαρουφάκη και βέβαια δεν είναι το πρόστιμο των 150 ευρώ. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και μιας και υποδύεται τον σούπερ ιδιοφυή τύπο και τον κοσμοπολίτη, ας διαβάσει το «Time». Για να κατανοήσει γιατί για μια ακόμη φορά έγινε το παράδειγμα προς αποφυγήν για όλη την Ελλάδα.

ΣΤΟ εξώφυλλο του νέου τεύχους του «Time» βρίσκεται ο Φραντσέσκο Μενκίζε, αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο στη Ραβένα. Τι δηλώνει ο Ιταλός γιατρός στο «Time»; «We must get it into our heads that our lives have changed», στα αγγλικά για να το καταλάβει καλύτερα ο Βαρουφάκης. Ή αλλιώς σε… μπακαλίστικα ελληνικά «πρέπει να το βάλουμε στην κούτρα μας πως έχουν αλλάξει οι ζωές μας»!

ΑΥΤΟ είναι το ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη. Αν ήταν στην Αίγινα όταν έγινε το lockdown ας έμενε εκεί και ας μιλούσε μέσω Skype. Αν γύρισε στην Αθήνα, ας καθόταν στο σπίτι του εδώ. Εκτός αν πιστεύει πως διαθέτει υπερδυνάμεις και δεν μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει τον κορονοϊό σε άλλους ανθρώπους. Τότε, μπαίνουμε σε άλλα… μονοπάτια, που ξεφεύγουν από το δημοσιογραφικό σχόλιο.

Από την έντυπη έκδοση

*Ο Γιάννης Τσαπρούνης είναι διευθυντής σύνταξης του Ελεύθερου Τύπου