Κορωνοϊός καθήλωσε τα αεροπλάνα – Υπάρχει όμως χώρος πάρκινγκ για αυτα;

Οι τερματικοί σταθμοί των περισσότερων αεροδρομίων, κυρίως των μεγάλων στην Ευρώπη είναι σχεδόν άδειοι πλέον από επιβάτες. Όμως στα αεροδρόμια υπάρχει μια…συμφόρηση.

Αυτή από τα αεροπλάνα. Οι θέσεις για στάθμευση τους στα αεροδρόμια έχουν σχεδόν γεμίσει. Τα αεροπλάνα καθηλώνονται και περιμένουν πότε θα βρεθούν ξανά στον αέρα.

Οι ευρωπαϊκοί αεροδιάδρομοι στον αέρα έχουν σχεδόν αδειάσει αφού οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους λόγω του κορωνοϊού. Όπως ανέφερε στο euronews εκπρόσωπος του Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, την περασμένη Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, είχαμε ένα νέο ρεκόρ πτήσεων. Μόλις 3.352 πτήσεις! Ένα εξαιρετικά χαμηλό ρεκόρ μέχρι στιγμής. Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, είχαν γίνει 27.822 πτήσεις! Δηλαδή μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 88%.

Το θετικό είναι για την ατμόσφαιρα που όπως δείχνουν τα στοιχεία έχει αρχίσει να καθαρίζει ο ατμοσφαιρικός αέρας αφού δεν υπάρχει η ρύπανση από τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα στους δρόμους και γενικά από τα εργοστάσια.

Το μεγάλο πρόβλημα όμως τώρα είναι στους υπεύθυνους των αεροδρομίων και κυρίως των μεγάλων που προσπαθούν να τακτοποιήσουν στις πίστες των αεροδρομίων τα ακινητοποιημένα αεροπλάνα.

Είναι η πρώτη φόρα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιο φαινόμενο. Όπως ανέφεραν στο euronews ακόμη και το 2010, όταν είχε εκραγεί το ηφαίστειο στην Ισλανδία και επηρεάστηκε ο εναέριος χώρος της Ευρώπης, δεν υπήρξε τέτοιος συνωστισμός στις πίστες των αεροδρομίων.

Μιλώντας στο euronews, εκπρόσωπος της Air France, περίπου ο μισός τους στόλος, από τα 300 αεροπλάνα, βρίσκονται σταθμευμένα αυτή τη στιγμή στα τρία αεροδρόμια του Παρισιού Roissy, Charles de Gaulle και Vatry καθώς και στο αεροδρόμιο της Τουλούζης Blagnac.

Ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Ευρώπης, ο γερμανικός Lufthansa Group μας ανέφερε ότι 270 αεροπλάνα της Lufthansa, Swiss και Eurowings, βρίσκονται ακόμη σε πτήσεις για επαναπατρισμό τουριστών από το εξωτερικό.

Όμως εκατοντάδες άλλα αεροπλάνα του ομίλου (σε αυτόν ανήκουν οι Lufthansa, Swiss, Eurowings, Condor, Austrian, Brussels Airlines), έχουν καθηλωθεί και βρίσκονται στα αεροδρόμια του Μονάχου, της Φρανκφούρτης και του Βερολίνου. Άλλα αεροσκάφη της Lufthansa βρίσκονται παρκαρισμένα σε αεροδρόμια της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.

Αεροπλάνα της Austrian Airlines και της Brussels Airlines, όπου όλα τα αεροσκάφη τους έχουν ήδη καθηλωθεί βρίσκονται παρκαρισμένα, προκαλώντας μια συμφόρηση, στα αεροδρόμια της Βιέννης και του Βελγίου.

Στην Ελλάδα, οι αεροπορικές εταιρείες όπως και τα αεροδρόμια αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, θα βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή και θετική λύση για όλους τους ενδιαφερομένους.

Η Easyjet, που ανακοίνωσε μόλις προχθές ότι σταματάει όλες τις πτήσεις της, θα διοχετεύσει τα 330 αεροπλάνα της στις 29 βάσεις που διαθέτει σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια και εφόσον αυτά έχουν χώρο.

Από την πλευρά της η British Airways έχει στείλει μεγάλο μέρος του στόλου της στο Bournemouth Airport.

Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος του τι συμβαίνει σε μερικά από τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Φωτογραφίες και βίντεο από διάφορα άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, δείχνουν τα αεροπλάνα παρκαρισμένα στις πίστες των αεροδρομίων ακόμη και σε χώρους που κανονικά δεν μπορούσαν να σταθμεύσουν.

Όμως επειδή μερικά από αυτά τα αεροδρόμια διαθέτουν 3-4 αεροδιάδρομους προσγείωσης και απογείωσης οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούνται κυρίως από αεροπλάνα cargo, έχουν προχωρήσει στην χρήση πλαϊνών αεροδιαδρόμων για την στάθμευση των καθηλωμένων αεροπλάνων.

