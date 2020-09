Σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας: Το συγκλονιστικό βίντεο με το «φλεγόμενο» Σαν Φρανσίσκο

Newsroom eleftherostypos.gr

Καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ εξαπλώνονται, τα πάντα εκεί μοιάζουν με δυστοπία επιστημονικής φαντασίας.

Ο κόκκινος και πορτοκαλί ουρανός στην Καλιφόρνια είναι θέαμα σουρεαλιστικό και, ταυτόχρονα, παραπέμπει στην Αποκάλυψη.

SF today fits really well with Blade Runner 2049 music #apocalypse2020 #SanFrancisco pic.twitter.com/UhRl6qe8RB

— Terry 🌱 (@terrythethunder) September 10, 2020