Αυτές είναι οι έδρες για τους τελικούς σε Champions League και Europa League μέχρι το 2025.

Η UEFA έκανε επισήμως γνωστό ότι Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο και Μόναχο θα φιλοξενήσουν αντίστοιχα τα ματς το 2022, 2023, 2024 και 2025, ενώ σε ό,τι αφορά την Πόλη, έγινε η συγκεκριμένη επιλογή, λόγω της μετακίνησης του φετινού τελικού στο Οπόρτο εξαιτίας του κορωνοϊού.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:

🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021