Πέθανε ο «Darth Vader» Ντέιβιντ Πράουζ – Ο θρυλικός κακός του Stars Wars

Πέθανε σε ηλικία 85 ο Ντέβιντ Πράουζ, ο Βρετανός ηθοποιός που υποδύθηκε τον φανταστικό χαρακτήρα του Τζορτζ Λούκας στην κλασική τριλογία «Ο Πόλεμος των Άστρων», Νταρθ Βέιντερ.

Η εντυπωσιακή κορμοστασιά του ήταν ο λόγος που πήρε το ρόλο, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο να δώσει και τη φωνή του στο ρόλο, όμως επιλέχθηκε η επιβλητική φωνή του Earl Jones.

«Είθε η Δύναμη να είναι μαζί του, πάντα! Αν και έγινε διάσημος υποδυόμενος πολλά τέρατα –για εμένα αλλά και όλους όσους γνωρίζαμε τον Ντέιβ και συνεργαστήκαμε μαζί τους, ήταν ένας ήρωας στις ζωές μας», δήλωσε ο ατζέντης του, Τόμας Μπόουνιγκτον.

Ο Πράουζ ήταν επίσης γνωστός στους διαγωνισμούς bodybuilding στη δεκαετία του ’60. Αγωνίστηκε στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και εκπροσώπησε την Αγγλία ενάντια στους Lou Ferrigno και Arnold Schwarzenegger. Ήταν επίσης ο προσωπικός προπονητής του Κρίστοφερ Ριβ, την εποχή που προετοιμαζόταν για τον ρόλο του Superman.

Ο Ντέιβιντ Πράουζ είχε καταγωγή από το Μπρίστολ και παρότι η καριέρα του εκτείνεται επί μισό αιώνα ο ρόλος που τον σημάδεψε ήταν αυτός του σκοτεινού «Νταρθ Βέιντερ» από τη διάσημη τριλογία και παρότι η βρετανική του προφορά δεν άρεσε καθόλου στον Τζέιμς Λούκας η κορμοστασιά του απέδωσε αξεπέραστα τον κινηματογραφικό ήρωα.

