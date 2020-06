Γλυφάδα: Γεγονός το πρώτο drive in θερινό φεστιβάλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας λόγω κορωνοϊού, πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Γκολφ Γλυφάδας για το πρώτο drive in θερινό φεστιβάλ.

Οι κινηματογράφοι και γενικότερα οι εκδηλώσεις, βρίσκουν μια εναλλακτική λύση εν μέσω πανδημία ή -για την ακρίβεια- επιστρέφουν σε μια γνωστη συνταγή από παλιότερες δεκαετίες.

Απόψε έκανε την αρχή η Νατάσα Θεοδωρίδου δίνοντας την πρώτη συναυλία σε drive in, μια ξεχασμένη κινηματογραφική τάση που επανέρχεται και χρησιμοποιείται πλέον και για συναυλακούς λόγους. Η ερμηνεύτρια ανοίγει τις εκδηλώσεις του 1ου Drive In Festival που διοργανώνει ο Δήμος Γλυφάδας. στο Α’ Δημοτικό Στάδιο κάτω από το Γκολφ.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και αντί εισιτηρίου συγκεντρώθηκαν, όπως κάθε χρονιά, τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας.

Οι θερινοί κινηματογράφοι επαναλειτουργούν από την 1η Ιουνίου με πληρότητα 40% -ένα μέτρο που έχει προβληματίσει τους επιχειρηματίες, καθώς κάποια σινεμά δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν.

Ο χώρος έχει ήδη διαμορφωθεί ανάλογα ενώ τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της βραδιάς είχε σημειωθεί το αδιαχώρητο στις ηλεκτρονικές κρατήσεις στο site του Δήμου Γλυφάδας. Να σημειώσουμε ότι οι κρατήσεις ξεπέρασαν τις 7.000.

Χθες το απόγευμα έγινε η κλήρωση με τη συμμετοχή της Νατάσας Θεοδωρίδου και μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Γλυφάδας. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης ενημερώθηκαν στη συνέχεια εντός της ημέρας όλοι οι συμμετέχοντες. Εντός του drive in για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με τους επιβάτες τους θα μπουν συνολικά 285 αυτοκίνητα. Να σημειώσουμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν, καθώς και ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου συμμετέχει αφιλοκερδώς. Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν, όπως κάθε χρονιά, τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας.

Οπως λέει στον «Ε.Τ.» η ίδια η ερμηνεύτρια, πρόκειται «για μια πρωτοβουλία προσαρμοσμένη στη νέα κατάσταση πραγμάτων που ζούμε. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, τόσο για εμάς πάνω στη σκηνή όσο και για το κοινό. Πάντα έλεγα στη διάρκεια της καραντίνας ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ανταμώσουμε σύντομα. Δεν φανταζόμουν κι εγώ τότε ότι θα γινόταν έτσι. Αλλά είμαι ευτυχής που αυτό που υποσχέθηκα το κάνω. Κάθε αυτοκίνητο θα έχει απόσταση από το διπλανό του 2,5 μέτρων και από το πίσω 4 μέτρων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να μπορεί και να κινηθεί αν κάτι γίνει και θελήσει να φύγει. Ή αν θελήσει κάποιος να βγει από το αυτοκίνητο και να χορέψει. Το έχουμε υπολογίσει και αυτό, γιατί μου έχουν στείλει μηνύματα που μου το λένε ήδη, ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Θα είναι μια υπέροχη, ζεστή, ιδιαίτερη, διαφορετική βραδιά. Αντί για χειροκροτήματα, θα υπάρχουν, φαντάζομαι, κορναρίσματα, ή να ανάψουν τα αυτοκίνητα φλας, ή στην “Κόκκινη Γραμμή” να πατήσουν φρένο και να γίνουν όλα κόκκινα».

Από την πλευρά το ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου μιλώντας στον «Ε.Τ.» τόνισε πως το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε χώρο δροσερό, ασφαλή και ελεγχόμενο, με απόλυτο σεβασμό στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Θα φιλοξενήσουμε μάλιστα όχι μόνο μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και κινηματογραφικές και θεατρικές και βρισκόμαστε ήδη σε συνεννόηση ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα, όλο προσφορά του Δήμου στους πολίτες της Γλυφάδας με ελεύθερη είσοδο».

Οσο για την επιλογή της διαμόρφωσης του χώρου σε drive in ο κ. Παπανικολάου σημείωσε ότι το φεστιβάλ δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί όπως και τα προηγούμενα χρόνια στην παραλία για λόγους ασφαλείας και για να κρατηθούν οι αποστάσεις. Σε ένα φεστιβάλ που υπάρχει ελεύθερη είσοδος και όχι αριθμημένες θέσεις, ο κόσμος δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Ετσι είχα την ιδέα του drive in, καθώς εδώ και χρόνια επισκέπτομαι τη Μαλακάσα, όπου βλέπω το μεγάλο drive in που υπάρχει εκεί εγκαταλελειμμένο και ήθελα να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Μετέφερα έτσι την ιδέα μου στη Γλυφάδα. Πρώτα σκεφτήκαμε το γκολφ, αλλά στη συνέχεια επιλέξαμε το Α’ Δημοτικό Στάδιο ως πλέον κατάλληλο. Απόψε θα μοιράζουμε και ένα έντυπο στα αυτοκίνητα με οδηγίες, όπως μη βγαίνετε από τα αυτοκίνητα, μην ανάβετε τις μηχανές, μια νέα προσέγγιση με την οποία κι εμείς τώρα εξοικειωνόμαστε με μεγάλη χαρά».

Gepostet von Natasa Theodoridou am Dienstag, 2. Juni 2020

Οσον αφορά τη συνέχεια του προγράμματος θα έχει εναλλαγές, «ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά γούστα». Το επόμενο συγκρότημα που θα εμφανισθεί είναι οι ΟΝΙΡΑΜΑ, ενώ γίνονται συζητήσεις με τραγουδιστές, ανάμεσα στους οποίους και ο Σάκης Ρουβάς. Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι κινηματογραφικές προβολές με ταινίες όπως «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», «Θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό άντρα», και οι δύο του Γούντι Αλεν, «Στην άκρη του νήματος» με τον Μελ Γκίμπσον κ.ά.